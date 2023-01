Zwei große Bauvorhaben: Gemeinderat Warngau leitet wichtige Schritte ein

Von: Sabrina Winklmaier

In der Gemeinde Warngau rücken die Bagger an: Zwei große Bauvorhaben sind auf den Weg gebracht worden. © Selina Benda

Warngau – Gleich zwei großen Bauvorhaben hat der Gemeinderat Warngau den Weg geebnet: dem Neubau eines Feuerwehrhauses am Kapellenfeld sowie einem großen Wohngebiet in der Ortsmitte.



Das Bauvorhaben in der Ortsmitte von Oberwarngau drehte bereits mehrere Runden im Gemeinderat. Sogar in die Sommerklausur des Gremiums schaffte es das neue Wohngebiet, zu groß waren die einzelnen Diskussionspunkte. In seiner Novembersitzung hat der Rat um Bürgermeister Klaus Thurnhuber dann einstimmig beschlossen die nötigen Schritte für eine Bebauung einzuleiten.



Zwei Varianten standen am Ende zur Auswahl, für Variante zwei mit drei Mehrfamilienhäusern mit bis zu 20 möglichen Wohneinheiten, entschied sich der Gemeinderat. Zwischen 50 und 80 Quadratmeter werden die einzelnen Wohnungen groß sein und sollen vorzugsweise an einheimische Bürger vermietet, das Eigentum verbleibt ausschließlich beim Bauherrn. Bei der vorgestellten Planung könnten etwa 30 Prozent der Mietwohnungen zudem mit einer Sozialpreisbindung belegt werden. Die erforderlichen Stellplätze sollen vor allem in einer Tiefgarage untergebracht werden.



Um das Gebiet auch erschließen zu können, stellte der Warngauer Gemeinderat nun einen Bebauungsplan auf und belegte diesen im Rahmen der Bauleitplanung mit einer Veränderungssperre. Die städtebauliche Gestaltung wird laut Klaus Thurnhuber mit dem Bauwerber gemeinsam erarbeitet. Doch einige Punkte legte die Gemeinde bereits fest: So etwa soll die Zufahrt zur geplanten Tiefgarage über die Taubenbergstraße und nicht wie bisher angedacht vom Angerweg erfolgen. Auch muss der Bauherr auf genügend oberirdische Stellplätze sowie Nebenanlagen für Fahrräder und Gartengeräte achten.

Der Angerweg muss zudem ausgebaut, aber die dort bestehende geschützte Baumbepflanzung zwingend erhalten werden. „Wir wollen eine maßvolle Entwicklung im Innenbereich“, erklärte der Rathauschef. Ausreichend Gedanken hätte sich das Gremium zu diesem Bauvorhaben über das Jahr hinweg gemacht, sagte Thurnhuber. Weshalb der Beschluss am Ende auch einstimmig für die Bauleitplanung „Staiger Anger“ – ein Namensvorschlag für das Gebiet seitens der Gemeinde – ausfiel.



Ein weiteres großes Bauprojekt wurde in diesem Jahr noch beschlossen: der Neubau des Feuerwehrhauses der Warngauer Floriansjünger. Schon im September vergangenen Jahres entschied sich das Gremium für einen Neubau, da das Gerätehaus hinterhalb des Rathauses aus allen Nähten platzte. In der Zwischenzeit musste als Notlösung sogar ein provisorischer Garagenanbau angebracht werden, um das neue Löschfahrzeug sicher unterstellen zu können.

Eine eigene Arbeitsgemeinschaft machte sich dann an die Aufgabe, einen geeigneten neuen Standort zu suchen – kein leichtes Unterfangen, wie sich herausstellte. Der Erwerb des favorisierten Grundstücks etwa sei an den Verhandlungen mit dem Grundstücksbesitzer gescheitert, erläuterte der Rathauschef.

Doch mit dem Grundstück westlich des Kindergartens am Kapellenfeld hat die Gemeinde einen nicht weniger perfekten Standort gefunden. Die Ver- und Entsorgung ist dort schon vorhanden und genügend Platz für mögliche Erweiterungen gibt es ebenfalls. Außerdem ist der Standort über die Zufahrt zum Heizkraftwerk perfekt an die Kreisstraße angebunden und sollte im Kindergarten oder der Grundschule Hilfe benötigt werden, ist die Feuerwehr sofort zur Stelle.

Einen weiteren Bonuspunkt hat das Areal am Kapellenfeld zudem: es ist bereits Gemeindeeigentum, was der Kommune einen erheblichen Betrag eines Grundstückankaufs erspart. Um das Bauvorhaben im geltenden Bebauungsplan „Warngau KiGA und Hort“ realisieren zu können, musste das Gremium noch einer Änderung dessen zustimmen. Doch das war reine Formsache, denn alle sind nun erleichtert, dass ein neuer Platz für die Freiwillige Feuerwehr Warngau gefunden wurde. sb