Verein Unser Wasser: Gegenwind von Seiten der Grünen und der SPD

Jetzt hat sich auch die Gemeinde Otterfing entschieden, dem Verein „Unser Wasser“ beizutreten. Dessen Vereinszweck ist eine neu geregelte und bewertete Wasserentnahme der Stadtwerke München im Bereich des Wasserschlosses Reisach. © Archiv Hacker

Otterfing – Kürzlich warb Andreas Hallmannsecker beim Otterfinger Gemeinderat für den Beitritt der Gemeinde zum Verein „Unser Wasser“. Wie schon in Holzkirchen musste dabei der Vereinsvorsitzende Kritik von Seiten der Grünen und der SPD einstecken. Mit 12:3 Stimmen fiel die Entscheidung pro Vereinsbeitritt aber dann doch deutlich aus.

Offen beschreiben die Stadtwerke München (SWM) auf ihrer Homepage, dass sie täglich circa 295 Millionen Liter Wasser aus der Fassung im Wasserschutzgebiet Thalham-Reisach-Gotzing beziehen und damit rund 75 Prozent ihres Bedarfs decken. Wie Hallmannsecker ergänzte, versorgen die SWM mit dem Wasser aus Miesbach sogar noch 13 Gemeinden und Städte in Münchens Umland. Die Entnahme fußt auf einer von Münchner Stadtväter verfassten Erklärung aus den Jahren 1879/80.



Diese sogenannten alten Rechte zweifelt der Verein „Unser Wasser“ ebenso an, wie die von den SWM angestrebte Ausweitung des Wasserschutzgebietes. Die Notwendigkeit stellte Hallmannsecker in Frage: „Die Wasserqualität wird mit der 2019 in Deisenhofen eingerichteten Entkeimungsanlage auf hohen Niveau gehalten, was auch ein gute Sache ist.“ Sollte die Wasserschutzzone ausgeweitet werden, komme das aber einer massiven Entwertung dieser Flächen gleich, weil dort dann keine Landwirtschaft mehr möglich ist.



Dagegen wehrt sich der vor 15 Jahren gegründete Verein, in dem aktuell 188 Mitglieder, zwölf Landkreisgemeinden und die beiden Städte Miesbach und Tegernsee organisiert sind. „Alle wollen und brauchen sauberes Trinkwasser, aber bitte nach Recht und Gesetz und transparent“, bat Hallmannsecker schließlich um Unterstützung.



Grünen-Sprecherin Hildegard Huil meinte dazu: „Ich bin zwar keine Spezialistin, aber der Leitfaden sagt, dass die Wasserschutzzone ausgewiesen werden muss.“ Sie sei anderer Meinung als die Landesregierung, auch weil durch die Erweiterung dann dort „der krassen Bewirtschaftung“ ein Ende gesetzt werden könnte. Dazu stellte Hallmannsecker fest, dass man nicht grundsätzlich gegen Wasserschutzzonen sei, aber sie nur befürworte, wenn sie auch erforderlich sind. Huils Stellungnahme sorgte bei Maria Disl (CSU) für sichtlichen Ärger: „Was heißt hier krasse Landwirtschaft? Wenn sich München da durchsetzt, steht die Existenz von mindestens zehn familiengeführten Bio-Landwirtschaftsbetrieben auf dem Spiel.“

Landrat Olaf von Löwis (CSU) habe, so Disl, den Kampf für den Erhalt dieser kleinbäuerlichen Strukturen aufgenommen und sollte unterstützt werden: „Das sollte uns doch die 100 Euro Jahresbeitrag wert sein.“ Max Ruf (SPD) konterte: „Macht der vielgepriesene Landrat zu wenig und kümmert er sich nicht persönlich darum oder warum brauchen wir diesen Verein?“ Zudem können so Ruf, nicht einfach die Bedürfnisse einer Millionenstadt in Frage gestellt werden: „Ich kann dem Beitritt daher nicht zustimmen.“ Eine Lanze dafür brach Stefan Burgmayr (FLO) und erinnerte an den erst kürzlich gegrabenen neuen Otterfinger Brunnen: „Die Landwirte und Brunnen in der Region dürfen nicht unter der Wasserentnahme durch die SWM leiden.“ Deswegen sei es schon wichtig, „München genau auf die Finger zu schauen“.



Ulrike Stockmeier (FLO) plädierte dafür, mit den andern Landkreisgemeinden an einem Strang zu ziehen: „Unsere Solidargemeinschaft heißt Miesbach und nicht München.“ Das mochte Hubert Baldauf (Grüne) nicht unterschreiben, für ihn war diese Solidargemeinschaft kein Argument: „Im Prinzip ist das ein Anti-München-Verein. Wenn aber die Gleichbehandlung aller Bedürfnisse sichergestellt ist, kann ich dem Beitritt zustimmen.“ Mit 12:3 Stimmen hat sich das Gremium dann auch für den Beitritt zum Verein „Unser Wasser“ entschlossen. hac