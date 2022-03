Sanierungskonzept für Wasserversorgung in Sauerlach und Arget vorgestellt

Von: Selina Benda

Der Wasserbehälter des Werks in Sauerlach ist sanierungsbedürftig. Auch die Anlage in Arget ist in die Jahre gekommen. Die umfangreiche Sanierung kostet die Gemeinde Millionen. © Ingenieurbüro

Sauerlach – Die beiden Wasserwerke in Sauerlach und Arget gibt es seit über 40 Jahren. Nun steht eine umfangreiche Sanierung an.

Der Wasserversorgungsbereich der Gemeinde Sauerlach umfasst ein Leitungsnetz von 49.285 Metern. Die beiden Wasserwerke in Arget und Sauerlach haben schon einige Jahre auf dem Buckel und müssen saniert werden. Die möglichen Varianten stellte nun ein Ingenieurbüro im Gemeinderat vor.



Im Jahr 1973 wurde der erste Brunnen in Sauerlach gebaut. Im Jahr 1982 folgte der zweite Brunnen in Arget. Beide Versorgungsbereiche sind mit einer Notleitung verbunden. Auch in die Gemeinde Brunnthal besteht eine Notversorgungsleitung.

Problem bereits seit 2005 bekannt

Bereits im Jahr 2005 empfahl eine Studie, das Netz zu erneuern, um Wasserverluste zu vermeiden, den Saugbehälter in Arget zu vergrößern und den Notverbund nach Sauerlach auszubauen. Eine erneute Bauzustandsanalyse der beiden Wasserkammern im Jahr 2020 ergab nun, dass dringender Handlungsbedarf besteht.

Damit auch künftig alle angeschlossenen Sauerlacher Haushalte zuverlässig mit Wasser versorgt werden können, steht nun eine umfangreiche Sanierung an. Das Ingenieurbüro Dr. Blasy und Dr. Overland stellte den Gemeinderäten dazu drei verschiedene Varianten vor.

Im Notfall fehlt Löschwasser für Feuerwehr

Zwar können beide Wasserkammern noch gut fünf bis zehn Jahre genutzt werden, dann jedoch ist laut den Ingenieuren eine Generalsanierung fällig. Zudem muss die Be- und Entlüftung an den hydraulischen Installationen der aktuellen Norm angepasst werden. Außerdem ist die Speicherreserve des Werks in Arget zu klein und enthält damit im Notfall keine ausreichende Löschwasserreserve für die Feuerwehren.

Auch die EMSR-Technik, also die Schaltzentrale der technischen Anlagen, wurde im Jahr 2021 untersucht. Dort besteht laut Ingenieurbüro besonderer Handlungsbedarf. Nicht nur, dass für einige Komponenten keine Ersatzteile mehr verfügbar sind.

Lebensgefahr an der Anlage

Aufgrund fehlenden Blitzschutzes und fehlender Abdeckungen an spannungsführenden Klemmen bestehe an der Anlage Lebensgefahr. Zudem fehlen Schaltpläne und die Überwachung der Anlage etwa zur Energieanalyse, Steuerung und Zustand der Maschinen. Auch der TÜV hat Mängel am Druckbehälter in Sauerlach festgestellt.

„Den zu sanieren, ist jetzt erst mal das Wichtigste“, merkte Bürgermeisterin Barbara Bogner an. Diese Maßnahme soll unabhängig von den restlichen Sanierungen erfolgen.

Die höchste Versorgungssicherheit sowie Qualität und damit einhergehend auch die geringsten Unterhaltskosten bietet die erste Variante des Sanierungskonzepts der Ingenieure: Bei dieser würden die zwei Wasserwerke zusammengelegt und ein neuer gemeinsamer Hochbehälter in Gumpertsham gebaut. Dafür müssten auch neue Verbundleitungen gelegt werden. Mit diesem Vorhaben stünde ein Investitionsvolumen von 6,6 Millionen Euro im Raum.



Da erschien die zweite Mögliche Variante gleich um einiges attraktiver, denn diese schlägt die baulichen und technischen Sanierungen der beiden Behälter sowie die Erweiterung des Notverbundes zwischen Sauerlach und Arget vor. Damit wäre zwar die Vollversorgung mit Wasser im Brandfall gegeben, aber die Versorgungssicherheit ist laut Ingenieurbüro geringer als bei Variante 1 und auch die Unterhaltskosten der Anlagen wären höher. Mit nur 2,2 Millionen Euro Baukosten ist diese Variante jedoch bisher Favorit der Gemeindeverwaltung.



Nur 1,5 Millionen Euro veranschlagen die Ingenieure für Variante 3: Diese sieht die Sanierung der Behälter und Technik sowie die Erweiterung des Saugbehälters in Arget um 350 Kubikmeter vor. Mit hohen Unterhaltskosten und keiner ausreichenden Versorgungssicherheit dürfte diese Variante jedoch die am geringsten favorisierte sein.

Das letzte Wort haben die Gemeinderäte, die sich nun für ein Sanierungskonzept entscheiden müssen. Das Ingenieurbüro empfiehlt der Kommune außerdem, mittelfristig die Trinkwasserspeicher zu erneuern sowie langfristig einen neuen Brunnenstandort zu finden. sb