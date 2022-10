Starke Worte: Gemeinderat Warngau gegen Holzkirchner Südspangen-Variante

Teilen

Die hier in blau gekennzeichnete Südumfahrung von Holzkirchen führt bei Lochham über Warngauer Flur und das passt der Kommune gar nicht. © Plan: Staatliches Bauamt Rosenheim

Warngau – Die Südspangen-Variante der Südumfahrung Holzkirchen soll auch über Warngauer Flur gehen. Der dortige Gemeinderat lehnt das ab.

In nicht einmal einem Monat ist es soweit und die Holzkirchner Bürger stimmen am Sonntag, 20. November, mittels Ratsbegehren über die zwei möglichen Varianten der Holzkirchner Ortsumfahrung ab. Die Südspangen-Variante ist auch über Warngauer Flur geplant. Davon ist der Gemeinderat alles andere als begeistert, wie in der jüngsten Sitzung des Gremiums deutlich wurde.

Nicht zum ersten Mal diskutierte der Warngauer Gemeinderat über die angedachten Varianten des Straßenverlaufs der Holzkirchner Ortsumgehung – entweder eine Nord-West-Umfahrung von Großhartpenning und Kurzenberg oder eine Südumfahrung von Holzkirchen über Warngau. Deshalb hatte auch die von Bürgermeister Klaus Thurnhuber vorbereitete Stellungnahme der Kommune zur Südumgehung einen ähnlichen Wortlaut wie im Jahr 2014.



Thurnhuber: „Nur ortsnahe Umgehungen werden angenommen und bringen wirklich Entlastung.“

Ebenfalls enthielt sie wieder einen alternativen Vorschlag: Laut diesem solle die angedachte Umgehung ortsnah von der Bundesstraße 13 in Richtung der sogenannten „Spinne“ an der Bundesstraße 318 an Holzkirchen mit einer Grünbrückenlösung durch den Kogel führen. Damit würde laut Thurnhuber auch der von Dietramszell kommende Verkehr am Ort vorbeigeführt. „Nur ortsnahe Umgehungen werden angenommen und bringen wirklich Entlastung“, erklärte der Rathaus­chef.

Max Bauer (FWG): „Vermessen, dass Holzkirchen über Warngauer Flur plant“

„Ich finde es vermessen, dass Holzkirchen über Warngauer Flur plant“, wetterte Max Bauer (FWG). Er warf den Holzkirchnern vor, sich zu scheuen, eine Umgehung mit den Marschaller Bürgern auszumachen. „Nur lästigerweise sind wir Warngauer halt auch noch da. Aber wir müssen uns für unsere Lochhamer Bürger einsetzen“, sagte er. Denn sollte die Südspangen-Variante gewählt werden, verläuft der Anschluss der B 13 an die Bundesstraße südlich von Lochham über Warngauer Flur.

„Lochham wird dadurch zerschnitten“, monierte Engelfried Beilhack (CSU). Noch mehr zu bedenken gab Michael Spannring (Grüne): „Ich glaube den Holzkirchnern ist gar nicht klar, was das für ein brutaler Eingriff ist.“ Er betonte, dass das Staatliche Straßenbauamt Rosenheim – welches die Holzkirchner Ortsumgehung in seinem Bundesverkehrswegeplan 2030 im vordringlichen Bedarf hat – auch den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße plant.



Das Bauamt gab im Rahmen der Projektplanung bereits bekannt, dass die einbahnige „außergewöhnlich hoch belastete B 318“ aufgrund der Verkehrsverlagerung von der B 13 der zusätzlichen Belastung nicht mehr gerecht werden würde. „Der vierstreifige Ausbau der B 318 nördlich der neuen Anschlussstelle wäre dann dringend erforderlich“, heißt es in der Projektplanung. Übrigens ist dieser Ausbau laut Straßenbauamt auch unabhängig von der Realisierung der Ortsumgehung nördlich der „Spinne“ angedacht. „Das ist brutal und gleicht eher einer Autobahn als einer Bundesstraße“, kritisierte Spannring.



Gemeinderat Reinhard Bücher (Grüne) erinnerte daran, dass die Regierung von Oberbayern bei einem Termin vor zehn Jahren in München den Warngauern zugesichert hatte, „dass gegen den erklärten Willen einer Gemeinde eine Umgehungsstraße niemals durchkommen wird“. Er fand es indes „recht bedauerlich, dass das Straßenbauamt nicht mal mehr bei uns nachfragt“, wenn es um die Überplanung von Warngauer Flur geht. Das Gremium stimmte am Ende einhellig für die Stellungnahme der Gemeinde zur geplanten Holzkirchner Ortsumgehung und hofft, damit zumindest noch einmal den Holzkirchner Bürgern die Tragweite ihrer Entscheidung beim Ratsbegehren auch für ihre Nachbargemeinde deutlich gemacht zu haben. sb



Die genaue Streckenführung der beiden geplanten Ortsumgehungen sowie die Fragestellungen beim Bürgerentscheid gibt es hier.