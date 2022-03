Asylunterkunft in Thalham: Diskussion um weitere Nutzung

Von: Sandra Hefft

Derzeit gilt die Asylunterkunft in Thalham noch als Pension. Wie die künftige Nutzung aussehen soll, wird derzeit verhandelt. © Hefft

Weyarn – In einem Nebengebäude des früheren Gasthofs Pritzl in Thalham sollen Asylsuchende ein Zuhause finden. Allerdings nur zeitlich begrenzt.

Soll das Gästehaus des ehemaligen Gasthofs Pritzl in Thalham zu einer Asylunterkunft umgenutzt werden? Dies stellte das Landratsamt jüngst der Gemeinde Weyarn in Aussicht. Derzeit gilt das Haus an der Schlierseer Straße noch als Pension. Die Gemeinde Weyarn zeigt sich davon nicht begeistert. Die Örtlichkeit sei nicht ideal, um Flüchtlinge unterzubringen, kritisiert zum Beispiel der Arbeitskreis Asyl. Gemeinde und Landratsamt bemühen sich daher derzeit um eine geeignete Lösung.

In Thalham sind seit 2014 Flüchtlinge untergebracht. Die Unterkunft ist notwendig, aber nicht unbedingt ideal, wie der Arbeitskreis Asyl der Gemeinde kritisiert. Eine Anbindung an Nachbarorte sei kaum gegeben. Oft bleibe den Bewohnern nur das Fahren per Anhalter.

Brandschutztüren notwendig

Das Haus selbst gilt derzeit noch als Pension, nicht als Asylunterkunft. Dies war beim Bezug 2014 noch nicht notwendig. Das soll sich ändern. Zudem müssen Brandschutztüren eingebaut werden. Nun steht die Gemeinde vor einem Dilemma: Auf der einen Seite sollen die derzeitigen Bewohner in Thalham bleiben dürfen, auf der anderen Seite ist das Areal die größte gewerblich genutzte Einheit vor Ort, erklärt Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr.

Die Gemeinde habe daher planungsrechtliche Bedenken, das Gebäude dauerhaft umzunutzen. Eine mögliche Lösung könnte sein, eine beschränkte Nutzungsänderung zu erteilen. Nach Ablauf einer festgelegten Frist wäre die aktuelle Asylunterkunft somit wieder eine Pension.

Zeitlich begrenzt auf sieben Jahre

„Der Gemeinderat präferiert sieben Jahre“, erklärt Leonhard Wöhr. Das geht jedoch nur mit dem Einverständnis des Eigentümers. „Da gibt es positive Signale“, sagt Wöhr. Seitens des Eigentümers müsste eine entsprechende Modifizierung des Antrags erfolgen. Dann habe die Gemeinde keinen Handlungsbedarf, eine Veränderung zu erlassen. „Das wäre für alle Beteiligten die einfachste und schnellste Lösung“, erklärt der Bürgermeister.



Der bisherige Austausch mit dem Landratsamt sei positiv gewesen, lobte Wöhr: „Auf beiden Seiten herrscht großes Verständnis. Ich denke, wir haben einen Kompromiss gefunden, mit dem jeder leben kann.“ she