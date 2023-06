Großhartpenning: Unbekannter Bub auf Radl fällt gegen Auto und flüchtet – 800 Euro Schaden

Von: Sandra Hefft

Die Polizei Holzkirchen bittet die Eltern des Jungen, sich zu melden. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Großhartpenning – Am Samstag kam es an der Baumgartenstraße in Großhartpenning zu einem Unfall: Ein etwa Zehnjähriger fiel mit seinem Fahrrad gegen ein Auto. Der Bub fuhr davon, die Polizei bittet seine Eltern, sich zu melden.

Am Samstag (24. Juni) passierte gegen 15 Uhr an der Baumgartenstraße in Großhartpenning ein Unfall zwischen einem Kind und einem Auto.

Der rote Fiat war am Fahrbahnrand geparkt, erklärt die Polizei Holzkirchen. Ein bislang unbekannter Bub, etwa zehn Jahre alt, fiel aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Rad gegen die rechte Fahrzeugseite des Wagens. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro, heißt es im Bericht.

„Ob sich der Junge bei dem Sturz verletzte ist unklar, da er nach dem Unfall davonfuhr“, erklärt die Polizei. Diese bittet die Eltern des Jungen, sich bei der Polizeiinspektion Holzkirchen melden.