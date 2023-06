Holzkirchen: Vier Verletzte bei Unfall in Großhartpenning – 12.500 Euro Schaden

Von: Sandra Hefft

Am Samstag kam es in Großhartpenning zum Unfall. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Großhartpenning – Am Samstag kam es in Großhartpenning bei Holzkirchen zu einem Unfall: Ein 75-Jähriger geriet in den Gegenverkehr, vier Menschen wurden verletzt.

Am Samstag (11. Juni) kam es um 16.30 Uhr auf der Tölzer Straße (B 13) in Großhartpenning zu einem Unfall mit zwei Autos. „Vier Personen wurden dabei leicht verletzt“, erklärt die Polizei Holzkirchen.

Ein 75-jähriger Alsfelder war mit seinem VW auf der Tölzer Straße in Richtung Holzkirchen unterwegs. „Auf Höhe der Hausnummer 122 geriet der Unfallverursacher in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw BMW zusammen“, erklärt die Polizei. Dessen 62-jähriger Fahrer aus Fischbachau konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Alle Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Zwei Insassen des VW, ein 32-Jähriger und eine 30-Jährige aus Lenggries, wurden von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

„Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen“, heißt es weiter. Sowohl der VW als auch der BMW mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf zirka 12.500 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr Großhartpenning war mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Aufgrund auslaufenden Öls war auch die Straßenmeisterei mit einem Mitarbeiter im Einsatz. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Die genaue Unfallursache muss noch geklärt werden.