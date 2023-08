Ammer und Dasch (SPD) verlassen den Ratssaal

Großraumzulage in Holzkirchen: Mehr Geld für Mitarbeiter im Rathaus

Die kommunale Kita Frühlingsdorf muss ab September aus personellen Engpässen ihr Angebot drastisch zurückfahren. Das Gros des Holzkirchner Marktgemeinderates ist der Ansicht, dass dies mit einer höheren Zulage alleine nicht zu lösen ist. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Mit zwei Gegenstimmen hat der Marktgemeinderat in Holzkirchen beschlossen, die Großraumzulage von 50 auf 75 Prozent des Münchner Niveaus anzuheben.

Es überrasche ihn, sagte Simon Ammer (SPD), dass in der Beschlussvorlage nicht die vollen 100 Prozent Großraumzulage für die Mitarbeiter des Rathauses niedergeschrieben waren: „Das ist eine Nichtwertschätzung, deren Auswirkung mir im lichterloh brennenden Bereich der Kinderbetreuung mehr Angst macht als unsere Verschuldung.“ Gerade deswegen, so Ammer, müsste die Marktgemeinde an dieser Stellschraube maximal drehen.

Keine Konkurrenz unter Kommunen

Dass dies aus Solidaritätsgründen nicht so einfach ist, erklärte Bürgermeister Christoph Schmid. Wie er sagte, einigten sich die Umlandkommunen Otterfing, Weyarn, Valley und Feldkirchen-Westerham aus haushälterischen Gründen auf die Erhöhung auf 75 Prozent: „Es hat doch keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig das Personal abwerben.“ Je nach Entgeltgruppe sind dies zwischen 135 Euro und 270 Euro.

Zwar besorgt den Rathauschef, dass wegen Personalengpässen fehlende Betreuungsplätze vielerorts „die Nerven blank liegen“ lassen, aber dass dies nur durch monetäre Vergütungen allein gelöst werden könnte glaubt er nicht: „Geld ist nicht das vorrangige Thema bei der Motivation, diesen Beruf zu ergreifen.“ Ähnliches wusste Martin Taubenberger (FWG) aus Gesprächen bei zwei Kita-Trägern zu berichten: „Ich hörte dort, dass das Personal auch mit 25 Prozent mehr zufrieden ist. Fakt ist, dass dieser Fachkräftemangel nicht auf den Schultern der Kommunen mit 25 Prozent mehr oder weniger Zulage zu lösen ist.“



Das brachte Josef Sappl sen. (CSU) auf den Punkt: „Wo keine Leute sind, können wir auch keine herzaubern.“ Sappl sen. appellierte wie zuvor Taubenberger, Solidarität mit den Nachbarn zu zeigen. Dem stimmt Robert Wiechmann (Grüne) zu und erinnerte, dass davon die Marktgemeinde erst kürzlich selbst bei den abgelehnten Anträgen auf Gasbohrungen von Terrain-Energy profitiert hat. Zur Erhöhung selbst meinte Wiechmann: „Ich sehe nicht, dass man bei einer Steigerung um 25 Prozent von einer Nichtwertschätzung sprechen kann.“

Dem widersprach Elisabeth Dasch (SPD), die darauf hinwies, dass sich erstens Otterfing nicht an die Absprache halte und schon seit 2020 die vollen 100 Prozent zahlt und zweitens seitens der Verwaltung gegenüber der Holzkirchner Belegschaft bereits Signale gesendet wurden, dies ebenfalls zu tun: „Das Thema Solidarität existiert also nicht und ich habe Problem, die Erwartungen jetzt nicht zu erfüllen.“

Ammer und Dasch (SPD) verlassen den Ratssaal

Der von Ammer gestellte Antrag, den Beschlusstext auf die volle Zulage zu ändern, wurde allerdings mehrheitlich abgelehnt. Der Beschluss in seiner ursprünglichen Fassung, die Zulage ab 2024 bis Ende 2025 auf 75 Prozent zu erhöhen, wurde dann mit 18:2 Stimmen abgesegnet. Allerdings fand die Abstimmung ohne Ammer und Dasch statt, beide hatten kurz zuvor den Ratssaal verlassen. Helmut Hacker