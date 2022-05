Wechsel im Gemeinderat: Englbert Aicher übernimmt Sitz im Valleyer Gremium

Von: Selina Benda

Bürgermeister Bernhard Schäfer (r.) vereidigte Englbert Aicher für die Grünen-Fraktion im Gemeinderat Valley. © Gemeinde

Valley – Nach der Kommunalwahl 2020 gab es nun einen Wechsel bei der Grünen-Fraktion im Gemeinderat Valley. Englbert Aicher kommt für Nicole Weinfurtner.

Die Wahl des neuen Gemeinderats in Valley ist erst knapp zwei Jahre her. Nun fand jedoch ein Wechsel in der Fraktion der Grünen statt.



Aus persönlichen Gründen legte Nicole Weinfurtner ihr Amt im Gremium nieder. Auf der Nachrückerliste stand eigentlich Katharina Ziegler. Die lehnte jedoch ab und somit übernahm Englbert Aicher als nächster Nachrücker den Sitz im Gemeinderat. Der 62-Jährige wurde von Bürgermeister Bernhard Schäfer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vereidigt und in seinem neuen Amt willkommen geheißen.

Der Rathauschef bedankte sich zudem bei Nicole Weinfurtner für ihr Engagement, ihren Einsatz und ihre Arbeit im Gemeinderat sowie ihre Verdienste für das Gemeinwohl und überreichte ihr zum Abschied ein Geschenk.

Die Grünen-Rätin war in ihrer Gremiumszeit Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, im Kindergarten- und Schulausschuss sowie in der Arbeitsgruppe Golfhotel. Als Vertreterin fungierte sie im Bau- und Grundstücksausschuss, Verkehrs-, Infrastruktur- und Energieausschuss, in der Arbeitsgruppe Wasserschutzzonen sowie im Fachausschuss Nahwärme.

Aicher übernimmt künftig alle Ausschuss-, Arbeitsgruppen- und Vertretersitze von Weinfurtner sowie zusätzlich den Fachausschuss Nahwärme von Fraktionskollege Florian Frei. sb