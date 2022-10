Gymnasium Holzkirchen: Erweiterungsbau eingeweiht

Die Segnung des Erweiterungsbaus nahmen (v.l.) Pfarrer Peer Mickeluhn und Pastoralreferentin Maria Fraundorfer-Winderl vor. Grußworte haben (vorne v.r.) Schulleiter Axel Kisters, Landrat Olaf von Löwis, Bürgermeister Christoph Schmid sowie die Vorsitzende des Elternbeirates, Nicole Hasbach, gesprochen. Im Hintergrund der neue Stellplatz mit vier Elektroladesäulen. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Das Gymnasium in Holzkirchen feierte jüngst die Einweihung seines neuen Erweiterungsbaus. Das Projekt hat 2,6 Millionen Euro gekostet.

Weil es im Staatlichen Gymnasium Holzkirchen mit der Rückkehr zum neunstufigen Gymnasium (G9) viel zu eng wurde, musste eine Lösung her: Diese wurde mit einer innovativen Container-Bauweise gefunden, die rechtzeitig zum Start des diesjährigen Schuljahres fertig war. Kürzlich wurde der schmucke, rund 2,6 Millionen Euro teure Erweiterungsbau eingeweiht.

Schulleiter Axel Kisters erinnerte bei der Begrüßung daran, dass das Gymnasium als dreizügige G8-Schule konzipiert wurde und 2014 seine Pforten für gut 700 Schüler öffnete. Mit seinem naturwissenschaftlich-technologischen und in der Region sonst nirgendwo angebotenen wirtschaftswissenschaftlichem Zweig wurde das moderne Gymnasium dann über die Landkreisgrenzen schnell zu einem beliebten Lernort.

Rückkehr zum G9 machte die Erweiterung nötig

Mit der 2017 angekündigten Rückkehr zum G9 war es dann offensichtlich, dass es viel zu eng wird: „Als ich das Schreiben in Händen hatte, habe ich am nächsten Tag beim Landrats­amt die Erweiterung beantragt“, sagte Kisters. Um in möglichst kurzer Zeit Abhilfe zu schaffen, wurde auf Container in Stahlmodulbauweise mit Holzverschalung gesetzt. Die insgesamt sieben Module hat die rheinland-pfälzische Firma Alho individuell geplant und vorgefertigt.

Als Schwertransport wurde sie angeliefert und wie Landrat Olaf von Löwis in seinem Grußwort hervorhob, in „Rekordzeit“ nach nur einem Jahr Planung innerhalb von zwei Tagen aufgestellt. Die darin untergebrachten vier Klassenzimmer mit moderner Lüftungsanlage für rund 120 Schüler sind nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen hell und innovativ mit Bildschirmen statt Tafeln sowie frei zu stellenden Dreiertischen ausgestattet. „Dieses moderne Classroom-Management begünstigt Zusammenarbeit und selbstorganisiertes lernen“, erklärte Kisters und ergänzte, dass die Schule für die Pilotprojekte „Digitale Schule der Zukunft“ in der neunten Klasse und „Prüfungskultur innovativ“ in allen Jahrgangsstufen auserkoren ist: „Fazit ist, wir begeben uns als Schule auf Schatzsuche und mit dem neuen Gebäude ist ein Schmuckkästchen gelungen.“ Anerkennende Worte gab es auch von der Elternbeiratsvorsitzenden Nicole Hasbach: „Sieht toll aus und ich freue mich, dass der Komplex von Lehrern und Schülern so schnell integriert wird.“

Mit der auf dem Flachdach montierte PV-Anlage mit einer Leistung von 60 kWp werden unter anderem vier Elektroladesäulen gespeist, die auf dem an der Erich-Kästner-Straße ebenfalls neu angelegten Zugang mit Park- und Radabstellflächen aufgestellt sind. Martin Ernst, der als Liegenschaftsbetreuer am Landratsamt wesentlich in die Planung eingebunden war, ergänzte, dass das Bauwerk um eine weitere Ebene aufgestockt werden könnte. Dazu ist bereits ein Treppenhaus für den Aufgang vorgesehen.



Bürgermeister Christoph Schmid: „Man sieht, Containerbau geht auch anders.“

„Man sieht, Containerbau geht auch anders“, zeigte sich Bürgermeister Christoph Schmid von dem Projekt angetan. Über die Antwort „Passt scho!“ auf die Frage an eine Schüler, wie er denn die neuen Klassenzimmer so finde, war der Rathauschef dann auch höchst erfreut und amüsiert: „Das dürfte mit das größte Lob sein, das man von einem Schüler kriegen kann.“ hac