Ausbau des Gewerbegebiets Lochham

Haushalt 2022 in Warngau: Diskussion um Erhöhung der Gewerbesteuer

Von: Selina Benda

Die Sanierung der Festenbachbrücke wird die Gemeinde Warngau viel kosten. Dennoch möchte die Kommune die Hebesätze für die so wichtige Gewerbesteuer nicht anheben. © Benda

Warngau – Als es jüngst in Warngau um den Haushalt 2022 ging, entbrannte eine Debatte um die überaus niedrige Gewerbesteuer in der Gemeinde.

In der Gemeinde Warngau stehen große Projekte an: der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die Erweiterung der Kita am Kapellenfeld, die Sanierung der Mangfall- und Festenbachbrücke und dann noch die Erweiterung des Gewerbegebiets Birkerfeld. Um genau dort auch genügend Firmen hinzulocken, soll der Gewerbesteuerhebesatz zunächst nicht erhöht werden. Dieser Beschluss löste jedoch Diskussionen im Gemeinderat aus.

Eine Kommune finanziert ihre Vorhaben größtenteils durch Steuereinnahmen. Reichen diese nicht aus, muss auf die Rücklagen des Gemeindehaushalts zurückgegriffen, müssen Kredite aufgenommen oder kommunale Grundstücke verkauft werden. Letztere zwei Szenarien gehen zulasten des Haushalts, weshalb die meisten Kommunen versuchen, diese zu umgehen.

Warngau mit wenig Schulden

In Warngau stehen 2022 und in den kommenden Jahren große Projekte an, die jeweils Kosten in mehrstelliger Millionenhöhe verursachen. Derzeit hat die Gemeinde keinen großen Schuldenberg angehäuft und steht auch grundsätzlich finanziell auf festen Beinen, wie die Feststellung der Jahresrechnung 2020 zeigte. Diese wurde vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses, Adolf Schwarzer (CSU), in derselben Sitzung vorgelegt.

Neben der Anregung, künftig ein Beschlussbuch mit kostentragenden Beschlüssen des Gemeinderats zu führen, empfahlen die Mitglieder des Ausschusses zudem, die Hebesätze der Kommune zu besprechen, bevor die Haushaltssatzung für das laufende Jahr aufgestellt wird.

Folgen der Corona-Pandemie

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlichen Grund sowie die Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Flächen liegen in Warngau derzeit bei jeweils 280 vom Hundert. Der Gewerbesteuerhebesatz bei 300 vom Hundert.

„Das ist seit über 30 Jahren so und ich sehe keinen Grund, das anzuheben“, sagte Engelfried Beilhack (CSU). Derselben Meinung war Bürgermeister Klaus Thurnhuber: „Wir haben im Jahr 2021 rund 2,3 Millionen Euro an Steuern eingenommen. Das war ein gutes Jahr.“ Im Hinblick auf wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie sah er es als Entlastung für Bürger und Gewerbebetriebe an, die Steuerhebesätze auf ihrem jetzigen Stand zu belassen.

Kritik an Vorgehen der Gemeinde

Anderer Meinung war da Michael Spannring (Grüne). Er fand es leichtfertig, auf höhere Steuereinnahmen zu verzichten, obwohl „wir als Gemeinde unsere eigentlichen Aufgaben nicht finanzieren können“. Spannring hat ein Ingenieurbüro in München und erklärte, dass ein Gewerbesteuerhebesatz bis zu 380 Punkten wiederum bei der Einkommenssteuer jedes Geschäftsführers geltend gemacht werden könne, demnach neutral sei für seine GmbH.



Auch Max Bauer (FWG) hatte sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und stimmte Spannring zu. „Wir können nicht ständig in unsere Sparkasse greifen, um unsere Aufgaben zu erfüllen, sondern müssen auf die laufenden Einnahmen achten und vorausschauend arbeiten“, erklärte der Betriebswirt.

Ausbau des Gewerbegebiets Lochham

„Wir reden seit Jahren über eine Erhöhung. Die Pandemie wird auch in zwei Jahren nicht weg sein“, stieß Anton Bader (CSU) ins gleiche Horn. „So einfach ist das nicht. Große Firmen siedeln sich da an, wo die Gewerbesteuer niedrig ist“, mahnte Beilhack. Im Hinblick auf den Ausbau des Gewerbegebiets in Lochham sahen er und Bürgermeister Thurnhuber eine Erhöhung der Hebesätze zum jetzigen Zeitpunkt als nicht förderlich an.

Im Gegensatz zum bayerischen Landesdurchschnitt – Grundsteuer A bei 342, Grundsteuer B bei 336 und Gewerbesteuer bei 329 – ist Warngau derzeit ein günstiges Pflaster für Betriebe. Das soll nun für ein weiteres Jahr so bleiben, denn das Gremium stimmte mit 9:6 Stimmen dafür, die Steuerhebesätze nicht zu erhöhen. Jedoch soll vorbereitend für die nächsten Haushaltsverhandlungen in der Zwischenzeit ein Fachmann des bayerischen Gemeindetags zur Beratung hinzugezogen werden.

Jahresrechnung 2020 für die Gemeinde Warngau: Die Kommune schloss ihren Verwaltungshaushalt im Jahr 2020 mit einem Plus von 90.435 Euro, also 7,45 Millionen Euro ab. Der Vermögenshaushalt mit 3,35 Millionen Euro enthielt am Ende des Jahres 759.462 Euro weniger als prognostiziert. 1,65 Millionen Euro verbuchte Warngau an Investitionen und konnte 654.000 Euro dem Vermögenshaushalt zuführen. Ein Überschuss von etwa 1,4 Millionen Euro floss in die Rücklagen, die damit auf 2.025.806 Euro anstiegen. Der Schuldenstand lag zum Ende des Jahres bei 973.000 Euro. Sowohl die Zustimmung zur Jahresrechnung als auch die Entlastung des Bürgermeisters durch die Gemeinderäte waren einstimmig.

sb