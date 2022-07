Herzstück Marktplatz: Konkrete Pläne für neue Holzkirchner Ortsmitte

Teilen

Unter dem Slogan „Herzstück Marktplatz“ wurde für die Umgestaltung der Holzkirchner Ortsmitte ein erster konkreter Zeitplan vorgestellt. © Hacker

Holzkirchen – Wie soll der Marktplatz in Holzkirchen bis 2025 umgestaltet werden? Die Frage wird nun der Orts- und Verkehrsausschuss beantworten.

Die Marktgemeinde Holzkirchen möchte mithilfe des Sonderfonds „Innenstädte beleben“ den Marktplatz neu gestalten. Als Slogan dafür wurde jüngst „Herzstück Marktplatz“ ausgegeben. Dabei skizzierten Isabella Britze und Hans Hanebeck vom Bauamt den zeitlichen Ablauf und die Aufgabenstellung an den Orts- und Verkehrsausschuss (OVA), der zunächst den Umgriff der Maßnahme festlegen soll. Eine dreitägige Öffentlichkeitsbeteiligung dazu ist Ende September geplant. Das Projekt soll im Rahmen eines Wettbewerbs bis 2025 umgesetzt werden. Knackpunkt könnten 18 Parkplätze sein.



Wie Wolfgang Huber (SPD) aus einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1977 zitierte, ist die Aufgabenstellung Markplatzumgestaltung nicht neu. Auch Elisabeth Dasch (SPD) hatte dies 2019 zu einem Kernthema ihrer Kandidatur zur Bürgermeisterin gemacht. Ein Antrag der CSU-Fraktion aus demselben Jahr zielte in die gleiche Richtung. Ob sich die Parteien die Zeit für den seither schwelenden Zwist um die Gestaltungshoheit weiter leisten können, wird sich zeigen. Schließlich muss die Umgestaltung bis 2025 abgeschlossen sein. Dementsprechend sportlich ist der nun ausgegebene Zeitplan.

Umbau kostet 450 Euro pro Quadratmeter

So soll der OVA Mitte Juli erste Zielvorstellungen entwickeln. Entscheidend werden dabei die Parkplatzsituation, der Umgang mit fließendem Verkehr sowie zunächst der eigentliche Umgriff der Maßnahme sein. Dazu werden ergänzend Gespräche mit dem Staatlichen Bauamt bezüglich des Umgangs mit der Münchner Straße und Blaulichtorganisationen geführt, um Rettungswege aufrechtzuerhalten. Die letztendliche Entscheidung für die Umgriffe und den Wettbewerbstext liegt dann bei den Marktgemeinderäten.

Britze empfahl, den Umgriff nicht zu groß zu wählen: „Je größer die Fläche, desto länger zieht sich die Planung und umso teurer wird es. Den Herdergarten sehe ich persönlich deswegen hier noch nicht.“ Pro Quadratmeter überplanter Fläche müssten laut der stellvertretenden Leiterin für Bauleitplanung im Rathaus rund 450 Euro eingeplant werden.



Parkplätze auf Markt als Streitthema

Als Streitthema kristallisierten sich bei der Sitzung des OVA bereits einmal mehr die 18 Parkplätze auf dem Marktplatz heraus. Dazu gibt es einen Beschluss der Marktgemeinderäte aus dem Jahr 2009, wonach diese beizubehalten sind bis eine andere Nutzung vorgesehen wird. Nun soll aber eines der Ziele des Wettbewerbs aus Sicht der Verwaltung sowie des Ortsentwicklungskonzepts und der Bürgergutachten sein, die Aufenthaltsqualität durch einen autofreien Marktplatz zu steigern.



Dagegen sträubte sich Vizebürgermeister Albert Kraml (CSU): „Für die sogenannte Verweilqualität haben wir am Oskar-von-Miller-Platz zwei Parkplätze geopfert und nun haben wir einen Platz, der so tot ist wie ein Friedhof.“ Ein Parkplatzverzicht kommt für ihn daher nur in Frage, wenn der neue Marktplatz an mindestens vier Tagen die Woche bespielt werde. Bürgermeister Christoph Schmid berichtete indes von kurzweiligen Beobachtungen, wenn Autofahrer wild rangierten, um am Marktplatz eine Parklücke zu finden, aber wenige Meter entfernt am Herdergarten zig Parkplätze frei seien.

Bürgerbeteiligung Ende September geplant

Losgelöst von Parteiquerelen begrüßte Robert Wiechmann (Grüne) den Vorschlag und den Zeitplan der Verwaltung: „Die Kernfrage muss jetzt zuerst der Umgriff sein.“ Ähnlich äußerte sich Martin Taubenberger (FWG): „Wichtig ist, dass jetzt was vorwärts geht. Dann wird sich zeigen, was möglich ist und was wir uns letztlich leisten können.“



Vom 28. bis 30. September sollen die Holzkirchner die Möglichkeit bekommen, ihre Wünsche für einen umgestalteten Marktplatz einzubringen. Diese Ergebnisse werden voraussichtlich am Nikolaustag vorgestellt und werden im weiteren Verlauf des Wettbewerbs in das Projekt einfließen. hac