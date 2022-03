Aldi möchte umbauen: Neue Pläne für Holzkirchner Filiale

Ein moderner Neubau mit Flachdach soll die Holzkirchner Aldi-Filiale mit Satteldach ersetzten. Die Mitglieder im Bauausschuss stehen dem Vorhaben positiv gegenüber. © Hacker

Holzkirchen – Der Discounter Aldi baut derzeit alle Filialen in Süddeutschland um. Bald ist auch der Einkaufsmarkt am Rudolf-Diesel-Ring in Holzkirchen dran.

Der Discounter Aldi möchte am Rudolf-Diesel-Ring in Holzkirchen künftig in einer komplett neuen Filiale mit mehr Verkaufsfläche und einer höherwertigen Aufmachung bei der Kundschaft punkten. Die Mitglieder im Bauausschuss der Marktgemeinde haben kürzlich einstimmig beschlossen, dem Vorhaben nicht entgegen zu stehen.



Damit der von der Supermarktkette gewünschte Neubau umgesetzt werden kann, muss der aus dem Jahr 2007 stammende Bebauungsplan geändert werden. Das ist, wie Azize-Sabriye Özdemir vom Bauamt erklärte, im Rahmen der Bestimmungen der Innenentwicklung möglich. Um die für die angestrebte Verkaufsfläche von 1.174 Quadratmetern nötigen Stellplätze zu schaffen, hat der Konzern bereits einen Grünstreifen am westlichen Rand des Grundstücks gekauft. Die Grundfläche stieg so von bisher 1.452 auf 1.949 Quadratmeter.

Laut Bürgermeister Christoph Schmid hat Aldi die Planungen und Vorentwürfe, um den Bebauungsplan anzupassen, auf eigene Kosten beauftragt und im Herbst 2021 eingereicht sowie vorbesprochen. Dabei hätten die Aldi-Planer zugesichert, dass mit dem Neubau die Wegeverbindungen für Fußgänger und Radfahrer deutlich verbessert werden.

Wie der Rathaus­chef zudem verriet, soll in den Verkaufsräumen das Angebot an Frischwaren vergrößert werden. Außerdem wird ein Back-Shop für Nachschub in der SB-Theke sorgen und den derzeitigen Backautomaten ersetzten. Mit einem begrünten Flachdach wird sich der Neubau auch figürlich vom Bestandsbau deutlich unterscheiden.

Die Mitglieder im Bauausschuss stimmten der Änderung des Bebauungsplans schließlich einstimmig zu. Erst wenn dieser formale Akt abgeschlossen ist, kann Aldi Abbruch und Neubau beantragen. Über einen Zeitplan wurde daher noch nicht gesprochen.

Auch in Kreuth will die Supermarktkette ihre Filiale erweitern. Dort gab es Kritik im Gemeinderat an den Plänen. hac