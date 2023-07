Holzkirchen: Ampel an Haidstraße jetzt mit Blindenakustik

Von: Sandra Hefft

Neben dem Lichtsignal gibt es an der Fußgängerampel an der Haidstraße auch eine Blindenakustik. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Holzkirchen – Um Blinden und sehbehinderten Menschen die Teilnahme am Straßenverkehr zu erleichtern, wurde die Fußgängerampel an der Haidstraße in Holzkirchen um eine Blindenakustik erweitert.

An der Fußgängerampel an der Haidstraße in Holzkirchen gibt es nun eine Blindenakustik. „Die Ampel gibt ein so genanntes Orientierungssignal ab“, erklärt die Marktgemeinde Holzkirchen. Wird der Taster gedrückt, erhöhen sich Lautstärke und Frequenz des Signals.

Nachrüstung ist schwierig

„Diese Technik wird planmäßig bei neuen Ampeln eingebaut, eine Nachrüstung ist laut Staatlichem Bauamt Rosenheim allerdings schwierig“, heißt es weiter. Eine weitere Ampel mit Blindenakustik befindet sich in Holzkirchen an der Tölzer Straße bei der Metzgerei Kleeblatt.

„Damit blinde und sehbehinderte Menschen die Signale anfordern können, müssen die Ampelmaste immer erreichbar sein“, erinnert die Marktgemeinde. „Bitte achten Sie darauf, dass weder Fahrräder noch sonstige Hindernisse die Taster verstellen oder unerreichbar machen.“