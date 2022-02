Holzkirchen: Auto zerstört Ampel und schleudert auf Gleise – Fahrer betrunken

Von: Sandra Hefft

Mehrere Wagen der Polizei und der Feuerwehr aus Holzkirchen waren am Unfallort . © Archiv (Symbolbild)

Holzkirchen – Ein betrunkener 44-Jähriger ist am Montag auf der Tegernseer Straße in Holzkirchen gegen eine Ampel geprallt und dann auf den dortigen Bahnübergang geschleudert worden.

Am Montag (22. Februar) war ein 44-jähriger Holzkirchner um 17.15 Uhr mit seinem Auto auf der Tegernseer Straße von Lochham kommend in Richtung Holzkirchen unterwegs.

Kurz vor dem dortigen Bahnübergang kam der Holzkirchner von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampel. Der Wagen blieb auf den angrenzenden Bahngleisen stehen.

„Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Holzkirchen dürfte der Grund für den Unfall an der nicht unerheblichen Alkoholisierung des Fahrzeuglenkers liegen“, heißt es im Bericht der Polizei. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Der Bahnübergang wurde vorübergehend gesperrt. Die Polizeiinspektion Holzkirchen war mit mehreren Streifen vor Ort. Der verunglückte Wagen musste mit einem Kran aus dem Gleisbereich geborgen werden. Da Öl ausgelaufen war, rückte auch die Feuerwehr Holzkirchen mit drei Fahrzeugen an und entfernte das kontaminierte Erdreich.

Gegen den 44-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, was neben einer laut Polizei „empfindlichen Geldstrafe auch einen längeren Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge haben dürfte“. Der Sachschaden an der Bahnanlage „dürfte sich auf zirka 10.000 Euro belaufen, am Pkw des Unfallverursachers entstand Totalschaden im Bereich von 7500 Euro“, schätzt die Polizei.

Die Bahnstrecke wurde nach eineinhalb Stunden gegen 19 Uhr durch den Notfallmanager der DB wieder freigegeben. Weitere Instandsetzungsarbeiten an der Ampelanlage werden laut Polizei voraussichtlich am Dienstag (23. Februar) erfolgen. she