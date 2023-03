Holzkirchen: Autofahrer übersieht 74-Jährige – Fuß eingeklemmt

Von: Sandra Hefft

Die Polizei berichtet von einem Unfall am Mittwoch. Dabei wurde eine 74-Jährige verletzt. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Holzkirchen – In Holzkirchen wurde am Mittwoch eine 74-Jährige angefahren. Ein 49-jähriger Münchner hatte sie übersehen. Die Frau wurde leicht verletzt.

Am Mittwoch (15. März) wurde eine 74-jährige Holzkirchnerin gegen 12.44 Uhr an der Münchner Straße in Holzkirchen von einem 49-jährigen Autofahrer aus München übersehen und leicht verletzt.

Der Münchner wollte laut Polizei Holzkirchen aus einer Hofeinfahrt auf die Münchner Straße einfahren, dabei übersah er die auf dem Gehweg in Richtung Bahnhofstraße gehende Passantin. Der Wagen erfasste die Frau, „wodurch ihr rechter Fuß kurzzeitig unter dem linken Vorderrad des Pkw eingeklemmt war“, erklärt die Poizei.

Die 74-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt. Zudem wurde der Schuh beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro, schätzt die Polizei.