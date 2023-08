Holzkirchen: Illegales Autorennen auf der Autobahn – Polizei sucht Zeugen

Von: Sandra Hefft

Teilen

Eine Videostreife der Autobahnpolizei Holzkirchen verfolgte die Raser. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Holzkirchen – Die Fahrer eines BMW und eines Porsche lieferten sich am Montag ein Autorennen auf der Autobahn A8 bei Holzkirchen. Die Polizei verfolgte sie und wurde Zeuge gefährlicher Szenen.

Am Montag (31. Juli) war eine zivile Videostreife der Autobahnpolizei Holzkirchen um 19.50 Uhr auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München unterwegs. Im Baustellenbereich an der Anschlussstelle Holzkirchen wurden sie von PKW, einem schwarzen BMW mit österreichischer Zulassung und einem schwarzen Porsche mit deutscher Zulassung überholt.

Beide waren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, erklärt die Autobahnpolizei Holzkirchen. An der dortigen Arbeitsstelle ist die Geschwindigkeit auf 80 Kilometer pro Stunde begrenzt. „Als die Videostreife zur Verfolgung ansetzte, konnte sie spektakuläre Szenen filmen, da sich die beiden PKW offensichtlich ein Rennen lieferten“, heißt es im Bericht.

Fahrer gefährdeten sich selbst und andere

„Dabei wurden mehrere andere Verkehrsteilnehmer rechts mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit überholt, wobei diese auch gefährdet wurden“, erklärt die Polizei. Das Ganze gipfelte schlussendlich in einem Beinahe-Unfall: Während der BMW ein Fahrzeug, das auf der mittleren Spur fuhr, rechts überholte, überholte wiederum der Porsche zeitgleich links.

Anschließend wollten die Kontrahenten wieder auf die mittlere Spur ziehen, wo es fast zum Zusammenstoß kam. „Dieser konnte nur durch ein ausweichen nach rechts durch den BMW-Fahrer verhindert werden, welcher dabei fast gegen einen Sattelzug auf der rechten Spur krachte“, berichtet die Polizei.

28-Jähriger verliert noch vor Ort seinen Führerschein

Erst dann konnte die Videostreife aufholen. Die Polizei hielt den BMW auf einem nahe gelegenen Parkplatz an. Der 28-Jährige Fahrzeuglenker aus Österreich musste noch vor Ort nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft seinen Führerschein abgeben. Er muss sich unter anderem wegen eines verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. „Das Kennzeichen des Porsche ist bekannt, sodass zur Person des Fahrers weitere Ermittlungen wegen Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen folgen“, erklärt die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Im Zusammenhang mit dem Vorfall sucht die Autobahnpolizeistation Holzkirchen noch Zeugen oder weitere Geschädigte, die am Montag (31. Juli) gegen 19.50 Uhr auf der A8 in Richtung München kurz nach der Anschlussstelle Holzkirchen unterwegs waren. „Sollten Sie Beobachtungen gemacht haben oder selbst durch das Fahrverhalten des Porsche oder des BMW gefährdet worden sein, so wenden Sie sich bitte unter 08024/90730 an die APS Holzkirchen oder an jede andere Polizeidienststelle.“