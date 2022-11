Bürgrmeister Christoph Schmid: „40 Jahre Bauhof-Provisorium sind genug.“

Holzkirchen: Bauhof soll Mitte 2024 fertig sein – Gestaffelte Vergabe

Teilen

Die Zufahrt zum neuen Holzkirchner Bauhof ist schon fertig und ausgeschildert. Damit im Sommer 2024 der Betrieb aufgenommen werden kann, geht es jetzt in die gestaffelte Vergabe der Bauverträge. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Nach einer Pause geht es nun in Holzkirchen mit dem Projekt „neuer Bauhof“ weiter. Dieser soll Mitte 2024 fertig sein.

Den Sommer über ruhe das Projekt „neuer Bauhof“ in Marschall. Ein bewusster Schritt der Marktgemeinde Holzkirchen: Damit sollten die extremen Verwerfungen in der Baubranche ausgesessen werden. Nun hielt es der Marktgemeinderat für an der Zeit weiterzumachen und hat bei seiner jüngsten Sitzung die Ausschreibung der Bauaufträge abgesegnet. Die aktuell geschätzten Kosten inklusive Risikorückstellungen liegen für den Bauhof bei rund 27,2 Millionen Euro. Damit bleibt die Schätzung auf dem ziemlich gleichen Niveau, wie sie im Oktober vergangenen Jahres vorlag. Durch die planerische Auszeit verschiebt sich allerdings die voraussichtliche Fertigstellung bis Sommer 2024.

Bürgermeister Christoph Schmid verteidigte die Pause und auch Projektleiter Björn Nohe vom Büro Drees und Sommer hielt sie für angebracht: „Die Entwicklung zeigt, dass sich der Marktwettbewerb mindert.“ Zwar sind laut Nohe in manchen Bereichen die Lieferstrukturen teilweise noch unklar, aber bei weniger langfristigen Vergaben sind adäquate Angebote zu erwarten.

Gestaffelte Ausschreibung für mehr Bieterwettbewerb

Um zudem einen höheren Bieterwettbewerb durch geringere Vorlaufzeiten zu generieren, empfahl Nohe, nicht wie bei solchen Projekten üblich 60 Prozent des Gesamtpaketes sondern in kleineren Paketen gestaffelt auszuschreiben. Wo sinnvoll, sollen außerdem im beschränkten Maß und bedarfsorientiert Stoffpreisgleitklauseln integriert werden. „Der Anfang muss natürlich gemacht werden“, sagte Josef Sappl sen. (CSU). Angesichts der Kosten und der vermutlich künftig „nicht rosigen Steuereinnahmen“ schlug er aber vor, den Bauhof mit dem Verwaltungsbau beginnend, in zwei Etappen hinzustellen: „27 Millionen Euro sind kein Pappenstiel und die Fahrzeuge werden es aushalten, wenn sie zwei Jahre draußen stehen.“



Bürgrmeister Christoph Schmid: „40 Jahre Bauhof-Provisorium sind genug.“

Eine Zweiteilung sah Nohe als technisch schwierig an, weil der aus einem Guss geplante Komplex nur über einen gemeinsamen Technik- und Versorgungsbaustein verfügt. Zudem sah er nicht, dass damit Geld gespart werden könnte. „Die KfW-Förderung ist zeitlich begrenzt. Außerdem wird die Baupreis-Rallye weitergehen und es ist nicht absehbar, dass es billiger wird.“ Dass die Bauhofmitarbeiter endlich ein „gescheites Dach über den Kopf haben“ wünschte sich Martin Taubenberger (FW) und hob hervor, dass sich der Kostenrahmen praktisch nicht geändert hat. Dass der Bauhof jetzt Priorität haben müsse, fand auch Elisabeth Dasch (SPD). Der Rathauschef stellte fest: „40 Jahre Bauhof-Provisorium sind genug.“ In der Zweiteilung sah er keinen Sinn: „Das erschwert die Arbeitsabläufe und ist wenig effektiv.“

Zwar blieb Sappl sen. bei seinem Nein zur Weiterführung des vom Gremium in der Form vom vergangenen Jahr abgesegneten Bauvorhabens, die Ermächtigung Schmids, die nächsten Verträge dafür abzuschließen, fiel aber dann einstimmig aus. Der Bürgermeister meinte abschließend: „Drücken wir uns die Daumen.“ hac