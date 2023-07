Holzkirchen: Betrunkene randalieren am Herdergarten

Von: Sandra Hefft

Holzkirchen – Drei Betrunkene randalierten am Mittwochabend am Herdergarten in Holzkirchen. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Am Mittwoch (19. Juli) kam es gegen 21.47 Uhr am Herdergarten in Holzkirchen zu einer Sachbeschädigung an Bäumen und Liegestühlen „durch drei stark alkoholisierte junge Männer“, wie die Polizei Holzkirchen erklärt.

Ein 20-Jähriger aus Holzkirchen sowie ein 28-jähriger und ein 20-jähriger Tourist schlugen aus noch unbekannten Gründen dortigen die Klappliegestühle gegen die Bäume am Herdergarten. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Gegen die drei Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. „Es wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe des verursachten Schadens eingefordert“, erklärt die Polizei.