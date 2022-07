Bosch Engineering eröffnet Entwicklungscampus in Holzkirchen

Der neue Bosch-Campus im Gewerbegebiet Nord in Holzkirchen schafft bis zu 900 moderne Arbeitsplätze.

Neue Anlaufstelle für Tüftler

Holzkirchen – Die Bosch Engineering GmbH hat am Standort Holzkirchen ein zweites Firmengebäude mit bis zu 900 Arbeitsplätzen errichtet. Das soll zum Tüfteln animieren.

Im Beisein von Vertretern aus Wirtschaft und Politik wurde kürzlich nach knapp drei Jahren Bauzeit der neue Entwicklungscampus der Bosch Engineering GmbH und deren Tochter ITK Engineering eröffnet. Das moderne Gebäude im Gewerbegebiet Nord in Holzkirchen bietet auf vier Ebenen 17.000 Quadratmeter Büro- und Laborfläche für bis zu 900 Mitarbeiter und möchte im Betrieb keine fossilen Energieträger mehr beziehen. Für diesen Meilenstein investierte Bosch inklusive Parkhaus für 800 Fahrzeuge sowie rund 150 Fahrräder zirka 100 Millionen Euro.

Die Schwerpunktthemen sind innovative Entwicklungsdienstleistungen für Branchen wie Automotive, Off-Highway sowie Bahn- oder Medizintechnik. Der Campus ist für beide Unternehmen nach deren Hauptsitzen im baden-württembergischen Abstatt (Bosch) und im rheinland-pfälzischen Rülzheim (ITK) der zweitgrößte Standort.

Kreatives und produktives Arbeiten fördern

Wie Alexander Prahl, ITK-Standortverantwortlicher, bei der Begrüßung sagte, könnten durchaus Zweifel aufkommen, ob ein so großes Gebäude notwendig ist: „Braucht es das, nachdem wir zwei Jahre Corona in den Knochen haben und virtuelles Arbeiten zu Hause Standard geworden ist? Wir meinen: Ja. Was fehlte, ist der persönliche Austausch.“

Mit dem Campus soll kreatives und produktives Arbeiten wieder stärker gefördert werden. Dieser Gedanke von Smart Work, der Interaktion und Vernetzung von Menschen sowie Wissen unabhängig von Ort und Zeit beschreibt, drücke sich in der Vielfalt der Räume aus. In Einzelbüros, Lounges und verschieden großen Arbeitsinseln können Ingenieure, Naturwissenschaftler und Informatiker Ideen für morgen entwickeln sowie in Laboren gleich vor Ort testen.



+ Bei der Eröffnung des neuen Campus stellte Johannes-Jörg Rüger, Geschäftsführer von Bosch Engineering, das Konzept und die Bedeutung des neuen Technologie-Hotspots vor. © Hacker

Genau das soll der Campus leisten, sagte Johannes-Jörg Rüger, Geschäftsführer der Bosch Engineering GmbH: „Alle am Standort angesiedelten Themen sind stark wachsende und zukunfts­trächtige Felder, weshalb wir mit der Erweiterung langfristig in die Innovationskraft und Zukunft des Unternehmens investieren.“

Der in der Grundfläche 110 mal 60 Meter messende Campus soll aber noch viel mehr sein: „Wir wollten einen Ort der Begegnung schaffen.“ So ist das Foyer mit Cafeteria öffentlich zugänglich und ermöglicht Veranstaltungen für bis zu 600 Personen.

Photovoltaikanlage auf Dach des Campus

Klimaneutralität und Energieeffizienz waren zwei weitere Schlagworte bei der Eröffnung. So wurden, um Strom zu erzeugen, die Dachflächen von Campus und Parkhaus mit einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 550 Kilowatt-Peak (kWp) belegt. Der ganzjährige Bedarf an Kälte für Laboreinrichtungen und Prüfstände wird über Wärmepumpen gedeckt, deren Abwärme nicht an die Umwelt, sondern an das Heizungssystem abgegeben wird.

Zudem sparen verschiedene intelligente Steuerungen Energie ein. Mittelfristig sollen die CO 2 -Emissionen durch den Anschluss an die Geothermie der Gemeindewerke Holzkirchen weiter minimiert werden. Ziel ist, dass der Campus im geplanten Betrieb ohne fossile Energieträger auskommt.

Für das neue Zentrum wurden 60.000 Kubikmeter Erdaushub bewegt, 3.000 Tonnen Stahl verbaut und über 350 Kilometer Datenleitungen sowie Kabel verlegt. In Spitzenzeiten waren 150 Bauarbeiter zeitgleich im Einsatz. Allerdings hatte der Neubau neben Materialengpässen auch beim Personal mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

So mussten die ukrainischen Arbeiter einer russischen Firma den Heimweg antreten, als der Ukraine-Krieg ausbrach, wohingegen die portugiesischen Kollegen während Corona nicht mehr nach Hause durften. In beiden Fällen wurden aber pragmatische Lösungen gefunden, wie Projektleiter Heinz-Georg Schmitz sagte.

Fester Bestandteil im Holzkirchner Gewerbe

„Heute ist ein besonderer Tag für Bosch und Holzkirchen“, resümierte Bürgermeister Christoph Schmid und hob hervor, dass Bosch bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil der Holzkirchner Gewerbestruktur ist. Mit dem auf Zukunftstechnologien ausgerichteten Campus würden langfristig wohnortnahe und moderne Arbeitsplätze geschaffen.

Im Gegenzug möchte der Markt seinen Beitrag mit einer guten Busverbindung und dem bald in Betrieb gehenden On-demand-Rufbus leisten. Ergänzend meinte der Rathauschef: „Natürlich arbeiten wir weiterhin intensiv an einer Bahnhaltestelle in Föching.“ hac