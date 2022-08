Holzkirchen: Brand in Föchinger Bauernhof – Frau verliert ihr Leben

Von: Sandra Hefft

Nur Feuerwehr und andere Einsatzkräfte dürfen aktuell zum Brandort, heißt es von der Polizei. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Holzkirchen – Am Freitag ist es zu einem Brand in einem Bauernhof in Föching (Marktgemeinde Holzkirchen) gekommen. Eine Frau verlor bei dem Unglück ihr Leben.

Update, 13 Uhr: Im Zuge der Löscharbeiten an dem Wohn- und Geschäftshaus in Föching konnte eine Frau nur noch tot aus dem ausgebrannten Haus geborgen werden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Brand war am frühen Morgen gemeldet worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatz- und Rettungskräfte stand das Anwesen bereits in Vollbrand.

Mehrere Bewohner konnten sich noch selbst aus dem brennenden Haus retten oder wurden gerade noch rechtzeitig von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Kurz darauf war ein Betreten des Anwesens auf Grund der enormen Brandausbreitung nicht mehr möglich. Von einer 45-jährigen Bewohnerin fehlte zunächst jede Spur.

Im Zuge der Löscharbeiten wurde die Leiche einer Frau in einer Wohnung im Obergeschoss aufgefunden, für sie kam jede Hilfe zu spät. „Die Identität der toten Frau steht zur Stunde noch nicht fest, es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass es sich um die 45-jährige Bewohnerin handelt“, erklärt die Polizei. Auch ein toter Hund wurde im Obergeschoss gefunden. Alle anderen Bewohner sowie die Rettungs- und Einsatzkräfte blieben glücklicherweise unverletzt.

Der entstandene Schaden an dem Anwesen dürfte laut Polizei ersten Schätzungen zufolge im unteren siebenstelligen Bereich liegen. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die weiteren Untersuchungen werden von der Kripo Miesbach unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II geführt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen aktuell nicht vor. Das Anwesen ist vollständig ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar.

Erstmeldung: Um 5.25 Uhr wurde bei der Polizeieinsatzzentrale am Freitag (26. August) gemeldet, dass im Ortsteil Föching (Gemeindebereich Holzkirchen) ein Bauernhof brennen soll.

„Derzeit gibt es noch keine weiteren Erkenntnisse, die Zufahrt wird derzeit für den Verkehr gesperrt, nur Feuerwehr und andere Einsatzkräfte dürfen zum Brandort“, erklärt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. she