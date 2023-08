Geflüchtete in Holzkirchen: Containerdorf im Moarhölzl – Helferkreis sucht Unterstützer

Für die Aufstellung des neuen Holzkirchner Helferkreises warben kürzlich (v.l.) Caritas Ehrenamtskoordinatorin Lisa Richters, sowie Holzkirchens Behindertenbeauftragte Bärbel Sokat, Bürgermeister Christoph Schmid und Gemeinwesen-Koordinatorin Barbara Brandlhuber. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Im Moarhölzl in Holzkirchen entsteht eine Unterkunft für bis zu 220 Flüchtlinge. Passend dazu soll ein neuer Helferkreis erwachsen.

Nachdem die Ausschreibung erfolgreich war, entsteht jetzt im Moarhölzl eine Unterkunft für bis zu 220 Flüchtlinge. Mit ersten Belegungen wird im vierten Quartal gerechnet. Damit die Integration und der Betrieb gelingen, möchte sich die Marktgemeinde Holzkirchen wappnen und mit fachlicher Begleitung einen neuen Helferkreis gründen. Engagieren kann sich jeder und in vielerlei Bereichen.

Container für Geflüchtete: Traglufthalle wäre nicht in Frage gekommen

Bei einem Pressegespräch stellte Bürgermeister Christoph Schmid kürzlich den Stand zur Flüchtlingsunterkunft im Moarhölzl vor. Demnach läuft für die Aufstellung der Container alles nach Plan. Diese Art der Unterkunft mit einem Mindestmaß an Privatsphäre machte der Rathauschef zur Bedingung, als die Marktgemeinde Anfang des Jahres dem Landratsamt das Grundstück anbot: „Wir haben aus 2015 gelernt, nochmal eine Traglufthalle hinzustellen wäre nicht in Frage gekommen.“

Neuer Helferkreis für Unterkunft

Wenn dann die ersten Bewohner einziehen, soll der neue Helferkreis bereits nach Möglichkeit aufgestellt und gut vorbereitet sein. Das wird, wie Caritas Asyl-Ehrenamtskoordinatorin Lisa Richters sagte, eine große Aufgabe: „Eine Unterkunft dieser Größe hatten wir bisher im Landkreis noch nicht.“ Richters und Schmid gehen davon aus, dass die Unterkunft die nächsten fünf bis sechs Jahre in Nutzung bleiben wird.

Damit keiner der Helfer unvorbereitet ist, wird an zwei Abenden eine niederschwellige Ausbildung und Einweisung stattfinden. Helfen kann, wie Holzkirchens Gemeinwesen-Koordinatorin Barbara Brandlhuber sagte, auch nur, wer im Helferkreis registriert ist. „Ohne wird es definitiv keinen Zutritt zum Containerdorf geben.“



Materiell wird die Unterkunft funktional ausgestattet sein. Gerne können aber noch verkehrstüchtige Fahrräder gespendet werden. Brandlhuber bat aber von anderen selbstorganisierten Material-Sammel­aktionen Abstand zu nehmen: „Wenn wir etwas brauchen, werden wir dazu gezielt aufrufen.“

Vor Ort kann die Marktgemeinde auf Bärbel Sokat bauen. Die Holzkirchner Behindertenbeauftragte war zuletzt in der Ukraine-Hilfe aktiv: „Was wir nicht wollen, ist, dass sich Helfer auf einzelne Flüchtlinge oder deren Familien konzentrieren. Vielmehr hat es sich bewährt, dass jeder Helfer sich nach seinen Fähigkeiten und im Rahmen seiner Möglichkeiten in eine Art Pool einbringt.“

Als Beispiel nannte Sokat Begleitung bei Arztbesuchen oder Hilfe bei der Arbeitssuche. Dazu gibt es von der Caritas bereits einen Fragebogen. Für alle Interessenten, die im neuen Helferkreis mitmachen möchten, plant die Gemeinde am 27. September ein Willkommens-Treffen ins Rathaus. Grundsätzliche Fragen zum Helferkreis beantwortet Lisa Richters (E-Mail an lisa.richters@caritasmuenchen.org und Telefon 0151/46247114. Die Fragebögen gibt es beim Bürgerservice im Rathaus, der Bürgerstiftung am Marktplatz 20 sowie auf der Homepage der Marktgemeinde Holzkirchen. Helmut Hacker