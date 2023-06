Holzkirchen: Dieb erbeutet im Lidl Geldbörse – Zeugen gesucht

Von: Sandra Hefft

Erneut wurde in Holzkirchen eine Geldbörse gestohlen. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa

Holzkirchen – Am Mittwoch waren Diebe im Lidl in Holzkirchen unterwegs. Sie erbeuteten den Geldbeutel einer 56-Jährigen aus Weyarn. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch (28. Juni) stahl ein bislang unbekannter Dieb einen Geldbeutel im Lidl in Holzkirchen: Wie die Polizei Holzkirchen berichtet, kaufte eine 56-Jährige aus Weyarn zwischen 7 und 7.25 Uhr im Discounter an der Industriestraße ein.

„Im Kassenbereich bemerkte sie, dass ihre Geldbörse von einer unbekannten Person aus ihrer Jackentasche entwendet worden war. Eine Nahbereichssuche verlief ergebnislos“, erklärt die Polizei. Der Stehlschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Möglicherweise wurde die unbekannte Person dabei beobachtet, wie sie sich auffällig unauffällig anderen Kunden näherte. Sachdienliche Hinweise (Alter, Aussehen, Kleidung) nimmt die Polizeiinspektion Holzkirche unter Telefon 08024/90740 entgegen.

Bereits Ende Februar sowie Anfang Juni 2023 ist es im Gewerbegebiet Holzkirchen-Ost bereits vereinzelt zu Taschendiebstählen durch bislang unbekannte Personen gekommen. „Die unbekannten Täter/innen entwendeten dabei immer Geldbörsen aus Handtaschen, die im Einkaufswagen kurz außer Acht gelassen wurden“, warnt die Polizei.