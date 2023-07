Holzkirchen: Dieb zapft 60 Liter Diesel aus Lastwagen ab

Von: Sandra Hefft

Aus einem Lastwagen in Holzkirchen wurden 60 Liter Diesel geklaut. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa/Symbolbild

Holzkirchen – Zwischen Samstag (1. Juli) und Montag (3. Juli) hat ein Dieb in Holzkirchen am Rudolf-Diesel-Ring bei einer Baufirma Diesel gestohlen.

In der Zeit von Samstag (1. Juli) 16.30 Uhr und Montag (3. Juli) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Firmengelände am nördlichen Ortsausgang am Rudolf-Diesel-Ring in Holzkirchen.

Auf dem Lagerplatz einer Baufirma in Holzkirchen brach er zunächst den Tankdeckel eines dort geparkten Lastwagens auf. Der Dieb entwendete anschließend laut Polizei etwa 60 Liter Diesel aus dem Tank des Lkw. Festgestellt wurde der Diebstahl am Montag (3. Juli) gegen 14.30 Uhr. „Über die Höhe des Stehlschadens liegen noch keine Angaben vor“, erklärt die Polizei.

Möglicherweise wurde der unbekannte Täter beim Abzapfen des Kraftstoffs von Zeugen gesehen. Sachdienliche Hinweise zu seiner Person (und gegebenenfalls weiteren verdächtigen Personen und Fahrzeugen) bitte an die Polizeiinspektion Holzkirchen unter Telefon 08024/90740.