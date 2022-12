Holzkirchen: Einbrüche in Brauerei wohl aufgeklärt – Minderjährige geständig

Von: Sandra Hefft

Teilen

Die Polizei Holzkirchen berichtet von einem Ermittlungserfolg. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Holzkirchen – Zwei Mal wurde im September 2021 in eine Brauerei in Holzkirchen eingebrochen. Nun hat die Polizei die mutmaßlichen Täter ermittelt – vier Jugendliche und ein Kind.

Eine Holzkirchner Brauerei wurde 2021 an zwei Tagen Ziel von Einbrechern. Diese sind nun mutmaßlich gefunden: „Nach langfristiger und umfangreicher Ermittlungsarbeit konnten Beamte der Polizeiinspektion Holzkirchen zwei Einbrüche in eine Brauerei in Holzkirchen aufklären“, berichtet diese.

Laut Polizei handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um vier männliche Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren aus Holzkirchen sowie um einen Jungen unter 14 Jahren, ebenfalls aus Holzkirchen. Ein Großteil der Gruppe sei geständig, erklärt die Polizei.

Die Jugendlichen hatten sich im vergangenen Jahr am Freitag (17. September) und Samstag (18. September) Zutritt über ein Rolltor der Betriebshalle verschafft. Dort haben sie „ihr Unwesen getrieben und sich an Getränken bedient“, heißt es im Bericht.

Zudem entstand nicht unerheblicher Sachschaden. she