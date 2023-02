Holzkirchen: Fasching meist friedlich – Einsätze wegen Drogen und Gewalt

Polizei im Einsatz

Von Sandra Hefft schließen

Holzkirchen – Wie die Polizei mitteilt, verlief das Faschingstreiben in Holzkirchen meist friedlich. Die Beamten wurden nur vereinzelt auf den Plan gerufen.

Am Sonntag (19. Februar) feierten laut Polizei Holzkirchen mehrere Hundert Menschen beim Markplatzfasching, der nach dreijähriger Corona-Pause wieder stattfinden konnte.

Der Faschingszug startete pünktlich um 11.11 Uhr vom Bahnhof Holzkirchen aus und führte über die Münchner Straße zum Veranstaltungsort. „Das Faschingstreiben blieb insgesamt überwiegend friedlich und störungsfrei, zu polizeilichen Einsätzen kam es in Zusammenhang mit der Veranstaltung nur vereinzelt“, berichtet die Polizei.

Beschädigter Geldautomat

Um 13.10 Uhr wurde der Polizeiinspektion Holzkirchen ein beschädigter Geldautoamt in der Sparkasse am Bahnhof Holzkirchen gemeldet, bei dem die Glasscheibe eingeschlagen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Drogen- und Alkoholfahrten mit Folgen

Im Rahmen von Verkehrskontrollen, die zur Faschingszeit verstärkt durchgeführt werden, fiel Beamten der Polizeiinspektion Holzkirchen gegen 14.30 Uhr ein 30-jähriger aus dem Landkreis Regensburg auf.

„Bei diesem konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden“, erklärt die Polizei. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain und Marihuana. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten darüber hinaus LSD-Trips aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Anlässlich der Drogenfahrt erwartet ihn zudem ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Um 18.40 Uhr wurde ein 63-jähriger Fahrzeugführer im Gemeindegebiet Holzkirchen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei selbigem nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch wahr. Ein Vortest bei dem 63-Jährigen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,26mg/l. Der anschließend veranlasste, gerichtsverwertbare Test erbrachte eine Atemalkoholkonzentration von 0,31mg/l (entspricht 0,62 Promille). Den 63-Jährigen erwartet ebenfalls ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Ermittlungen wegen Körperverletzung: Zeugenaufruf

Am Marktplatz kam es gegen 18.50 Uhr zu einem Streit zwischen einem 16-jährigen aus Otterfing und einer 39-jährigen aus Holzkirchen, in dessen Verlauf der Jugendliche in den Bauch geschlagen wurde. Eine Stunde später trafen die beiden erneut aufeinander, wobei es abermals zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Gegen die 39-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung oder Körperverletzung geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Rufnummer 08024/90740 zu melden.