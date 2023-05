Holzkirchen: Faustschläge für Fiat-Fahrer – Polizei sucht nach Täter

Von: Sandra Hefft

Nach einem Überfall auf einen 20-Jährigen sucht die Polizei Zeugen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Holzkirchen – Am Samstag gab es auf der Industriestraße in Holzkirchen einen Angriff auf einen 20-Jährigen. Dieser saß in seinem Fiat, als er von einem Mann geschlagen wurde.

Am Samstag (13. Mai) kam es gegen 13.03 Uhr auf der Industriestraße in Holzkirchen zu einem Angriff auf einen 20-Jährigen aus Hohenbrunn. Wie die Polizei Holzkirchen berichtet, wurde dieser mit seinem Fiat 500 zunächst von einem anderem dunklen Audi ausgebremst.

Unbekannter schlägt auf 20-Jährigen ein

Dessen Fahrer „verließ im weiteren Verlauf sein Fahrzeug, begab sich zum Pkw des 20-Jährigen und rüttelte mehrfach am Türgriff, bis dieser schließlich abbrach“, erklärt die Polizei. Daraufhin öffnete der 20-Jährige seine Autotür, „woraufhin ihn der bislang unbekannte Täter mit Faustschlägen traktierte“, heißt es im Bericht.

Anschließend entfernte sich der noch unbekannte Täter mit seinem Audi vom Tatort. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Der Täter wird beschrieben als: Mitte 50, zirka 1,70 Meter groß, mit weißen Haaren und mitteleuropäischem Aussehen ohne Bart.

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte wohl ein Überholmanöver auf der B318 seitens des 20-Jährigen Auslöser für den Streit gewesen sein“, heißt es vonseiten der Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter Telefon 08024/90740.