Holzkirchen feilt an Radverkehrsnetz und verleiht E-Bikes

Die Ergebnisse einer Befragung zeigen, dass nur etwa 16 Prozent aller Bürger die täglichen Wege in Holzkirchen mit dem Rad zurücklegen. Nur etwas über 11 Prozent machten für ihre Entscheidung fehlende Radwege verantwortlich. © Hacker

Holzkirchen – Die Marktgemeinde Holzkirchen will Mitglied in der AGFK Bayern werden. Dafür wurde nun ein Beschluss gefasst. Außerdem werden heuer auch E-Mountainbikes verliehen.

Vor gut zwei Jahren haben die Holzkirchner Marktgemeinderäte einen Grundsatzbeschluss gefasst, um Rad- und Fußverkehr zu fördern. Die dafür nötigen Daten wurden daraufhin von einem Planungsbüro erfasst und kürzlich in öffentlicher Sitzung vorgestellt. Dieser sogenannte Modal-Split diente als Grundlage eines Netzplans für Fahrradhauptrouten. Damit soll die Attraktivität des Verkehrsmittels Rad gesteigert und die Voraussetzungen für die von der Marktgemeinde angestrebte dauerhafte Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK Bayern) geschaffen werden. Die dafür notwendigen Maßnahmen befürwortete das Gremium mit einer deutlichen Mehrheit.



„57 Prozent der Wege, die in Holzkirchen täglich zurückgelegt werden, finden als Fahrer oder Beifahrer im Auto statt“, informierte Mobilitätsforscher Frank Müller von der Nürnberger Firma PB Consult die Marktgemeinderäte. An zweiter Stelle nannte er die Fußgänger mit 21 Prozent. Nur 16 Prozent wählen dafür das Fahrrad.

Vielzahl Gründe, kein Fahrrad zu nutzen

Diese Werte wurden mit der Mobilitätserhebung 2020 erfasst, für die rund 6 Prozent der Holzkirchner befragt wurden. Aus den Antworten der 1.117 Fragebögen ließen sich rund 3.100 Wege erfassen, die laut Müller eine fundierte empirische Auswertung ermöglichten. Demnach verlassen an einen normalen Tag gut 80 Prozent der Holzkirchner das Haus und unternehmen dabei im Durchschnitt drei Wege mit einer Gesamtentfernung von 28 Kilometern.

Als Hinderungsgründe, dabei nicht das Fahrrad zu benutzen, gab über die Hälfte der Befragten an, dass der Weg für das Fahrrad einfach zu weit sei. Unter 20 Prozent gaben Unbequemlichkeit oder schlechtes Wetter als Grund für die Fahrradverweigerung an. Nur 11 Prozent begründeten ihr Verhalten mit fehlenden Radwegen. Dennoch forderte über die Hälfte der Befragten den Ausbau der Radwege. Prinzipiell ist die Ausstattung mit Fahrrädern nicht schlecht. Fast 90 Prozent der Holzkirchner besitzen mindestens ein konventionelles Fahrrad.

Vorgaben der AGFK Bayern erfüllen

Auf diese Befragung fußend erarbeitete Matthias Knaupp vom Institut für innovative Städte für die Marktgemeinde eine Radverkehrsnetzplanung. Dieses Zielkonzept zeigt eine mittel- bis langfristige Perspektive von bis zu 15 Jahren auf. Zentrales Element stellen dabei drei Hauptrouten als Nord-Süd- und West-Ost-Verbindung sowie eine Schleife Nord dar. Bei Planung und Ausbau müssen, wie Knaupp sagte, auch neue Trends berücksichtigt werden: „Die Fahrräder werden schneller, breiter und länger. Dem muss beispielsweise mit breiteren Radwegen Rechnung getragen werden.“ Den größten Investitionsbedarf machte der Planer beim Neubau von Radverkehrsanlagen aus, die die Ortsteile mit dem Zentrum verbinden.



Mehrheitlich haben die Marktgemeinderäte schließlich beschlossen, die Radnetzplanung als Grundlage für künftige Entscheidungen zur Förderung des Radverkehrs heranzuziehen. Die Verwaltung soll die Maßnahmen prüfen und die weiteren Planungen jeweils zur Abstimmung vorlegen. Damit soll der Radverkehrsanteil bis zum Jahr 2030 im Idealfall um 10 Prozentpunkte steigen. Außerdem soll die Verwaltung den Fahrradanteil nach Vorgabe der AGFK Bayern regelmäßig überprüfen und vorstellen.

Holzkirchen verleiht auch E-Mountainbikes

Die Marktgemeinde Holzkirchen verleiht auch 2022 wieder E-Bikes an Bürger und Gäste. Neu im Angebot sind zwei E-Mountainbikes. So kann selbst anspruchsvolles Terrain problemlos gemeistert werden.

Ob und wie viel Unterstützung durch den Motor geleistet werden soll, ist individuell und flexibel einstellbar. Das E-Mountainbike Levo SL von Specialized zählt zu den leichtesten seiner Art und ist sehr wendig. Mit einer maximalen Reichweite von bis zu fünf Stunden steht mit dem Levo SL einer ausgiebigen Radtour durch das Oberland nichts mehr im Weg.



An der frischen Luft geht es mit den Leihrädern der Marktgemeinde Holzkirchen durch die Landschaft. © Markt Holzkirchen

Wer es gerne etwas ruhiger angeht, der ist mit den E-Bikes Como Turbo 4.0 von Specialized bestens beraten. „Das Como hat einen tiefen Einstieg, sodass man jederzeit mühelos auf- und absteigen kann“, erklärt die Marktgemeinde. Zeitgleich sorge der Rahmen für eine entspannte Sitzposition. Das biete besten Fahrkomfort. „So macht das aktive Erleben der Natur gleich noch mehr Freude“, heißt es in der Mitteilung.

Bei Gemeindebücherei und Bürgerservice

Die vier E-Bikes befinden sich vor der Gemeindebücherei. Die zwei E-Mountainbikes haben aktuell noch vor dem Bürgerservice ihren Platz. Die Räder können ganz- oder halbtägig sowie über mehrere Tage ausgeliehen werden. Die Reservierung erfolgt über den Bürgerservice im Rathaus unter Telefon 08024/642100 sowie per E-Mail an buergerservice@holzkirchen.de.

Rund um Holzkirchen gibt es viele schöne Touren. Ausgewählte Vorschläge gibt es bei der ATS unter www.tegernsee-schliersee.de/radfahren. hac; she