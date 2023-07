Holzkirchen: Einkaufskorb löst Feuerwehreinsatz aus

Von: Sabrina Winklmaier

Ein Einkaufskorb löste gestern einen Feuerwehreinsatz aus (Symbolbild). © IMAGO/Francis Joseph Dean/Deanpicture

Holzkirchen – Wegen eines Lebensmittelkorbs wurde die Feuerwehr Holzkirchen alarmiert. Der Korb war auf einer eingeschalteten Herdplatte abgestellt worden.

Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen mitteilt, kam es am Mittwoch, 12. Juli, gegen 13.30 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in einem Büro in der Salzgasse. Schuld war ein Lebensmittelkorb aus Plastik, der auf einer Herdplatte vergessen wurde. Eine 59-jährige Mitarbeiterin stellte einen Lebensmittelplastikkorb auf dem dortigen 2-Plattenherd ab und verließ den Raum, heißt es im Polizeibericht. Dabei von ihr unbemerkt wurde der Schalter des Herds auf Stufe 2 gestellt, der Plastikkorb fing daraufhin das Schmelzen an.

Es entstand eine starke Rauchentwicklung, zu einem offenen Feuer kam es glücklicherweise nicht. Entdeckt wurde das Szenario durch eine weitere Mitarbeiterin, die aus dem Mittagspause zurückkam. Sie verständigte umgehend die Feuerwehr Holzkirchen. Diese trug die Kochplatten ins Freie und belüftete die Büroräume mit einem Ventilator. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.