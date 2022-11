Holzkirchen: Marktgemeinderat diskutiert über „Energieschleuder“ Eisstadion

Das Holzkirchner Eisstadion soll trotz hohen Energieverbrauchs in der Saison 2022/2023 von November bis März öffnen. Das hat kürzlich der Marktgemeinderat mit einer Gegenstimme entschieden. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Der Marktgemeinderat Holzkirchen diskutierte lang und oft kontrovers über Energie-Einsparmöglichkeiten. Stein des Anstoßes: das Eisstadion.

Elisabeth Dasch (SPD) sprach dabei das heikle Thema Eisstadion an, dass schon seit Jahren wegen der in die Jahre gekommen Technik hohe Energiekosten und ein nicht zu knappes Defizit verursacht. Bis auf Dasch sah der Marktgemeinderat aber kein Problem, der Eissaison 2022/2023 grünes Licht zu geben.

„Die Frage muss erlaubt sein, welche Außenwirkung es hat, wenn wir die Energieschleuder Eisstadion in Betrieb nehmen und gleichzeitig Menschen die Heizkosten nicht mehr zahlen können und sich zu Hause in Decken einwickeln müssen“, wagte Dasch einen mutigen Einwand, für den sie nicht einmal Rückhalt in der eigenen Fraktion bekam und der postwendend von allen anderen Fraktion ab absurdum geführt wurde.

Torsten Hensel (FW): „Gegen vorauseilenden Gehorsam“

Zwar stimmte ihr Torsten Hensel (FW) grundsätzlich zu, kam aber in der Abwägung zu einem anderen Ergebnis und zog gar Parallelen zum Oktoberfest: „Ich bin gegen einen vorauseilenden Gehorsam, das Eisstation ist ein Aushängeschild.“ Von einem „Gewissenskonflikt“ sprach Michael Wohlschläger (CSU), stellte aber fest, dass ja die Holzkirchner Jugend „sonst auch nichts hat“. CSU-Sprecher Sebastian Franz bekräftigte, dass das Eisstadion für seine Fraktion ohnehin nicht zur Diskussion stehe.

Hubert Müller (FW): Nichtinbetriebnahme bestenfalls „ein kleiner Sieg für Putin“

„Es hilft niemandem, der in einer kalten Wohnung sitzt, wenn das Eisstadion zu bleibt“, war Hubert Müller (FW) überzeugt und fügte an, dass die Nichtinbetriebnahme bestenfalls „ein kleiner Sieg für Putin“ wäre. Ein klares politisches Zeichen für den Eissport forderte Moritz Remuta (Grüne): „Ja zum Eisstadion!“ Mit Ausnahme Daschs folgte dem das Gremium dann auch.

Den Strom- und Gasverbrauch für die jährliche Öffnungszeit von derzeit November bis März bezifferte Bürgermeister Christoph Schmid auf rund 288.000 Kilowattstunden, wobei eine Reduzierung der Öffnungszeit gemäß Sitzungsvorlage einen geregelten Sportbetrieb unmöglich machen würde und nach Auskünften der Gemeindewerke wenig Einsparpotential brächte, weil die meiste Energie beim erstmaligen Eis­machen verbraucht wird. Außerdem, sagte Schmid, habe der ESC Holzkirchen ja seine Bereitschaft zum Energiesparen bekundet und die Nichtnutzung der Kabinen an der Thanner Straße sowie in den dann noch genutzten Kabinen die Absenkung der Temperaturen vorgeschlagen.

Elisabeth Dasch (SPD): „Schwimmen lernen kann lebensrettend sein, Eislaufen eher nicht.“

Der Rathauschef wollte das Eisstadion dann auch nicht alleine betrachtet sehen, sondern setzte es in Relation zum Kultur im Oberbräu und dem weiterhin offenen Batusa, in dem die Wassertemperatur bereits kurzzeitig abgesenkt wurde (siehe Artikel unten). Diesen Vergleich mochte Dasch so nicht stehen lassen: „Schwimmen lernen kann lebensrettend sein, Eislaufen eher nicht.“ hac