Holzkirchen: Historischer Grasmarkt 2023 am Sonntag

Statt an einem Dienstag soll der Grasmarkt künftig am Sonntag stattfinden. In Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag erhoffen sich Marktgemeinde und Fieranten höhere Besucherzahlen. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Der seit 1492 abgehaltene Grasmarkt soll 2023 nicht wie traditionell am fünften Dienstag, sondern am fünften Sonntag nach Ostern stattfinden.

Holzkirchens Standortförderin Eva-Maria Schmitz informierte bei der jüngsten Sitzung des Orts- und Verkehrsplanungsausschusses, dass der seit 1492 abgehaltene Grasmarkt nächstes Jahr nicht wie traditionell am fünften Dienstag, sondern am fünften Sonntag nach Ostern stattfindet. Damit folgte die Verwaltung auch einem Wunsch der Fieranten.

Herzog Albrecht erteile dem Markt Holzkirchen erstmals im Jahr 1492 die Bewilligung für einen Markt nach Ostern. Der Name Grasmarkt dafür ging auf das frische Grün zurück, das in der Regel nach Ostern zu sprießen beginnt.

In den folgenden Jahrhunderten variierte der Termin laut Chronik allerdings zwischen April und Mai, erst im August 1885 wurde per Verwaltungsbeschluss festgelegt, dass der Grasmarkt am fünften Dienstag nach Ostern abzuhalten sei.

So recht im Sinne der Fieranten war der Wochentag aber schon länger nicht mehr. Das hat eine Umfrage vergangenes Jahr bestätigt. „Der eindeutige Wunsch war es, den Markt auf einen Sonntag zu verlegen“, sagte Standortförderin Eva-Maria Schmitz. Weil sich damit ein verkaufsoffener Sonntag verknüpfen lässt, geht die Marktgemeinde zudem von einem höheren Interesse sowohl bei Fieranten als auch den Besuchern aus.

Eine Verschiebung auf den sechsten Sonntag nach Ostern kann laut Schmitz wegen des Frühlingfestes nicht vorgenommen werden. hac