Holzkirchen: Mädchen auf Zebrastreifen angefahren – Auto fährt einfach weiter

Von: Sandra Hefft

Die Polizeiinspektion Holzkirchen sucht nach der Fahrerin. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Holzkirchen – Am Dienstag ist es in Holzkirchen zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein siebenjähriges Mädchen angefahren. Das Auto fuhr jedoch weiter.

Am Dienstag (29. November) ereignete sich gegen 16 Uhr am Marktplatz 11 in Holzkirchen (Höhe Raiffeisenbank) ein Unfall. Wie die Polizei Holzkirchen erklärt, benutzte eine siebenjährige Holzkirchnerin den dortigen Fußgängerüberweg, als sie von einem Auto leicht angefahren wurde. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen.

„Die Siebenjährige wollte mit ihrer zehnjährigen Schwester die Straße über den Fußgängerüberweg queren“, heißt es im Bericht. Dabei wurde die jüngere Schwester vermutlich von einer Autofahrerin, die nach rechts von der Tölzer Straße auf die Tegernseer Straße abbog, übersehen und angefahren.

„Die Fahrerin des Pkw (vermutlich ein dunkles Fahrzeug) fuhr, ohne sich um das Kind zu kümmern, weiter“, heißt es vonseiten der Polizei.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter Telefon 08024/9074100. she