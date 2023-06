Vertrauen in Bürger: Holzkirchen kippt Solaranlagensatzung – Kritik aus CSU-Fraktion

Mehrheitlich ist sich der Holzkirchner Marktgemeinderat einig, dass sich die Bürger nach der Aufhebung der Solaranlagensatzung nicht zu wilden, ortsbildverschandelnden Installationen hinreißen lassen. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Der Marktgemeinderat Holzkirchen hat mehrheitlich beschlossen, die seit 2018 gültige Solaranlagensatzung aufzuheben. Kritik kam aus der CSU.

Bereits zum wiederholten Mal beschäftigte sich heuer der Marktgemeinderat Holzkirchen mit der seit 2018 gültigen Solaranlagensatzung. Nachdem die aufwändig erstellte Neufassung bei ihrer Vorstellung in der März-Sitzung mehr Fragen als Antworten aufgeworfen hatte, entschied der Rat jüngst mehrheitlich, das Regelwerk ganz aufzuheben. Widerspruch dagegen regte sich nur noch in der CSU-Fraktion.

Thema mit Vorgeschichte

Nicht ganz ohne Grummeln attestierte Bürgermeister Christoph Schmid dem Tagesordnungspunkt Solaranlagensatzung „eine gewisse Vorgeschichte“. Letztlich, so Schmid, habe sich für ihn das Stimmungsbild aus der März-Sitzung fortgesetzt, wonach eine Mehrheit des diesmal auf Grund zahlreicher Entschuldigungen dünn besetzten Gremiums ganz darauf verzichten möchte. Dem widersprach CSU-Fraktionssprecher Sebastian Franz entschieden: „Energiewende ja, aber das darf nicht zum Wildwuchs auf den Dächern führen.“



Torsten Hensel (FWG): Bürgern mehr Vertrauen schenken

Torsten Hensel (FWG) sah diese Gefahr nicht und warb darum, den Bürgern mehr Vertrauen zu schenken: „Fehlende Regularien gehören ganz sicher nicht zu Defiziten, die wir in Deutschland haben.“ Für die Grünen warb Robert Wiechmann darum, das Thema nicht noch einmal tot zu diskutieren, sondern die Zeichen der Zeit zu erkennen und die Satzung ersatzlos zu streichen: „Ich verstehe den Wundschmerz der Befürworter, aber heute zählt jede Kilowattstunde, die uns unabhängiger von Unrechtsregimen macht.“

Einziger CSU-Abweichler war Johannes Dörder, der, wie er sagte, aber keinen Schmerz verspüre, seine Meinung zu ändern: „Ich denke, wir sollten nicht an gestrigen Regularien festhalten und unsern Bürgern zutrauen, dass sie das sauber auf die Reihe kriegen.“

Unnötiger und teurer Verwaltungsaufwand

Ärgerlich, so der Rathauschef, sei es, dass die Erstellung der Neufassung auf Wunsch des Gremiums entstand und an Verwaltungs-Arbeitsstunden hochgerechnet einen knapp fünfstelligen Betrag gekostet hat: „Das hätten wir uns augenscheinlich auch sparen können.“ Diese ökonomische Anmerkung in Anbetracht einer Arbeit für den Papierkorb mochte sich Schmid dann doch nicht verkneifen. Helmut Hacker