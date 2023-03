Kita-Erweiterung soll 11 Millionen Euro kosten

Holzkirchen: Kita, Bauhof und Mittelschule im Zeit- und Kostenplan

Am Ort der alten Streusalz-Silos: An der Holzkirchner Spinne findet am heutigen Mittwoch der Spatenstich für den neuen Bauhof am Amalie-Hohenester-Weg statt. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Holzkirchen plant im ersten Halbjahr 2023 die Spatenstiche für die Kita-Erweiterung an der Erich-Kästner-Straße, den Bauhof und die Mittelschule.

Über den Sachstand der Projekte berichteten kürzlich Mitarbeiter des Holzkirchner Bauamtes im Hauptausschuss. Guter Dinge zeigte sich Bürgermeister Christoph Schmid beim Fortschritt der Großprojekte Kita, Bauhof und Mittelschule: „2023 ist das Halbjahr der Spatenstiche und wenn alles weiter so gut läuft, wird 2025 das Jahr der Eröffnungen.“

Wie Schmid erklärte, konnten wirtschaftliche Angebote eingeholt werden, weil die Marktgemeinde die Planungen nach der Corona-Krise mit daraus entstandener Baustoffknappheit und dem Beginn des Ukraine-Krieges ein halbes Jahr auf Eis gelegt und erst danach die Gewerke für Bauhof und Kita nicht in Gesamtheit, sondern in Teilen ausgeschrieben hatte: „Wir sind im Preisrahmen und müssen nicht zittern, lukrative Angebote zu bekommen.“

Den ersten der drei großen Spatenstiche in der Marktgemeinde Holzkirchen wird es am Mittwoch (22. März) für den neuen Bauhof am Amalie-Hohenester-Weg geben. An der Kita sind bereits die Bauzäune für den Beginn der Kanalbauarbeiten aufgestellt. Fast abgeschlossen ist zudem der Abriss der alten Mittelschule, sodass auch hier demnächst mit Baumeisterarbeiten begonnen werden kann.

Großprojekt Bauhof mit Spatenstich am Mittwoch (22. März)

Am Amalie-Hohenester-Weg sind inzwischen die bisher weithin sichtbaren Silos abgebaut. Nachdem die Kampfmittelerkunder das Areal freigeben haben, erfolgt nun der Spatenstich. Auch beim Bauhof, der nach aktuellen Planungen 27,2 Millionen kostet, haben sich durch gefallene Baupreise Spielräume ergeben. Diese werden laut Rathauschef unter anderem für den Bau einer unterirdischen Zisterne als Reservoir für Gießarbeiten im Sommer genutzt. Außerdem kommt an die Außenfassade der Fahrzeughalle weitaus haltbareres Lärchenholz statt wie bisher geplant Weißtanne.



Kita-Erweiterung soll 11 Millionen Euro kosten

Sowohl im Kosten- als auch im Zeitplan liegt die etwa an der Erich-Kästner-Straße. Wie Bauamtsmitarbeiter Erik Stößel sagte, habe es sich bewährt, die Gewerke nicht in Gesamtheit, sondern in Tranchen zu vergeben. In den kommenden Wochen wird mit den Kanalbauarbeiten begonnen. Das Massivholz-Bauwerk soll dann ebenfalls 2025 fertig und an den Träger übergeben werden.



Teuerstes Projekt: Mittelschule Holzkirchen

Mit rund 45 Millionen Euro ist die neue Mittelschule das teuerste der drei Projekte. Wie Werner Kulessa vom Bauamt sagte, sind darin die Abbrucharbeiten eingepreist, die bis Ende März abgeschlossen sein sollen. Stehen bleiben Teile des Fundamentes und Mauerwerks im Westen, die einerseits der Stabilisierung der Holzstraße dienen, aber noch so gut sind, dass sie sich später eventuell noch sinnvoll nutzen lassen. Ein großes Lob erteilte Bürgermeister Christoph Schmid allen Anwohnern, die die Abbrucharbeiten bisher ohne Beschwerden ertragen haben und der Baufirma, die um eine saubere Baustelle bemüht war. Wenn es im April mit den Tiefbaubefestigungen losgeht, kann es laut Kulessa nochmals zu Erschütterungen kommen. Darüber sollen die Anwohner aber noch separat informiert werden. Aktuell liegen die Kosten fünf Prozent unter Plan. Eröffnet werden soll die Schule pünktlich im September 2025. Helmut Hacker