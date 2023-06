Holzkirchen: Neuer BRK-Kleiderladen mit Sozial-Beratung

Secondhand und Service am Oskar-von Miller-Platz

Holzkirchen – Vor Kurzem hat in Holzkirchen das neue BRK-Servicezentrum eröffnet. Neben gepflegter Second-Hand-Kleidung bieten die Mitarbeiterinnen auch Infos über die Leistungen des BRK an.

„Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt auch in der einwohnerstärksten Gemeinde des Landkreises adäquat vertreten sind“, sagte BRK-Kreisgeschäftsführer Robert Kießling bei der Eröffnung des schicken Shops am Oskar-von Miller-Platz, in dem auf rund 80 Quadratmeter Verkaufsfläche Bekleidung für Damen, Kinder und Herren angeboten wird. Zwar gab es bereits einen BRK-Kleiderladen an der Münchner Straße, der auch bestehen bleibt, allerdings kam, so Kießling, bisher das Beratungsangebot im Landkreis-Norden etwas zu kurz.

Dem pflichtete Kreuths Bürgermeister und BRK-Kreisvorsitzender Josef Bierschneider bei, der sichtlich angetan von der Einrichtung und der Lage des Ladens eine hervorragende Chance sieht, auf das Serviceangebot des BRK für Hilfe in vielerlei schwierigen Lebenslagen hinzuwiesen.

Landrat Olaf von Löwis meinte: „Nur an den Preisen sieht man, dass hier im Gegensatz zu einer normalen Boutique irgendetwas anders ist und das ist auch gut so.“ Er selbst habe die Wahrnehmung, dass immer mehr Menschen auf solche Hilfsangebote angewiesen seien: „Deswegen bin ich unheimlich dankbar, dass das BRK diesen Service an diesem tollen Standort anbietet.“ Wie Kießling sagte, ist die Nachfrage nach Secondhand tatsächlich stark angestiegen: „In unserem Laden in der Münchner Straße hat sich der Umsatz in der letzten Zeit fast verfünffacht.“

Neues Bewusstsein für Nachhaltigkeit

Dass dies auch mit einem erfreulich anderen Umgang mit Kleidung zu tun hat, merkte Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid an: „Der Trend, Dinge nachhaltiger zu nutzen stimmt mich zuversichtlich.“ Die nächsten zwei Monate wird der gemeindeeigene Platz vor dem Laden noch für die Dachsanierung benötigt (siehe Infokasten). Schmid sicherte aber zu, dass die aktuelle wenig einladende Fläche zusammen mit einem Planungsbüro neu gedacht wird: „Da wird sich definitiv etwas tun.“

Jetzt aber freut sich erst einmal Maria Matthes, die jetzt die beiden Holzkirchner BRK-Kleiderläden leitet, auf viel Kundschaft und gute Gespräche. Schließlich hat sie sich mit ihrem Team aus rund 15 Ehrenamtlichen und zusammen mit zwei hauptamtlichen Damen aus der Geschäftsstelle mächtig reingehängt, um den neuen, aparten Laden in nur drei Tagen verkaufsfertig zu machen. Helmut Hacker