Künstler Horst Hermenau präsentiert „Wort Schrift Bild“ in Holzkirchen

Teilen

Der Protagonist und seine Bewunderer: Auch ehemalige Schülerinnen des Lenggrieser Gymnasiums Schloss Hohenburg, wo Horst Hermenau als Kunsterzieher arbeitete, ließen sich die Vernissage des Künstlers nicht entgehen. © Wedekind

Holzkirchen – Bis 9. Juli zeigt Künstler Horst Hermenau die Ausstellung „Wort Schrift Bild“ mit seinem Werken in Holzkirchen. Voran ging eine lauschige Vernissage.

Vielleicht war es der laue Sommerabend, vielleicht auch nach langer Pandemie-Pause die Gier auf Unterhaltung? Auf jeden Fall lockte Horst Hermenaus Vernissage „Wort Schrift Bild“ über 100 Kunstbegeisterte in die Galerie im Autopavillon Steingraber in Holzkirchen. Keiner musste sein Kommen bedauern, denn der Holzkirchner Künstler nahm sich für jeden einzelnen seiner Gäste Zeit zum Plaudern.



Es war nicht etwa eine versteckte Feier des Künstlers Horst Hermenau und seiner Frau Evelyn, die beide vor Kurzem ihren 70. Geburtstag begingen – Hermenau wollte einfach nur seine Gemälde und Collagen aus den vergangenen zwei Jahrzehnten feiern. Den perfekten Rahmen für den Abend bot Tochter Andrea Hermenau, bekannte Pianistin und Sängerin, die zusammen mit Tim Collins am Vibrafon Klangbögen zu den Werken des Vaters schuf.

Hirn und Herz gleichzeitig in Schwung

„Diese Werke, die heute hier zusehen sind, sind eigentlich ein Nebenstrang meiner Arbeit“, verriet Hermenau. Seine Hauptbeschäftigung sind an sich Figurenbilder, also die Auseinandersetzung mit figuralen Dingen. Die gezeigten Werke haben sich dabei nur eingeschlichen. „Wenn du bildnerisch tätig bist und Hirn und Herz gleichzeitig in Schwung laufen, dann taucht soviel auf, was du dann in einer Arbeitsphase gar nicht alles bewerkstelligen kannst. Am Ende befasst du dich dann separat damit.“ Ein Grund, warum man in dieser Ausstellung auch Dinge zu sehen bekommt, die über eine Zeit von 15 Jahren immer wieder entstanden.

„Ich arbeite in der Regel sieben, acht Jahre an einem Themenkreis und merke dann irgendwann, jetzt werde ich Manierist meiner selbst.“ – Ein Zeitpunkt, an dem Hermenau etwas ändert, denn Manierismus basiert auf der Idee, dass ein Künstler seinen eigenen Stil entwickelt und dann hervorhebt. „Wenn ich merke, jetzt tue ich etwas, was ich bereits kann, dann schmeiß ich es hin.“ Sonst würde das für den Holzkirchner Künstler Stillstand bedeuten – davon ist der 70-Jährige mit dem verschmitzten Lächeln meilenweit entfernt.



Ausstellung „Wort Schrift Bild“ zu sehen

Für Hermenau ist es nicht der Sinn künstlerischer Arbeit, sich ständig mit etwas zu reproduzieren, was er eh schon kann. Lieber hinterfragt er sich und seine Arbeit ständig, damit er sich wieder für neue Sachen öffnen kann: „Man darf allerdings nicht den Fehler machen, dass man das Neue erzwingt. Es muss dich einfach berühren. Mich muss es im Herzen berühren.“ Jedoch laufe die Veränderung bei den meisten Menschen über den Intellekt, glaubt Hermenau. Er vertraut darum ganz seiner Wahrnehmung und der Liebe zu einer bestimmten Bildstruktur. Diese Liebe wird dem Kunstliebhaber auch künftig noch viele neue und eindrucksvolle Werke bescheren.



Die Ausstellung „Wort Schrift Bild“ ist bis 9. Juli montags bis freitags, von 10 bis 18 Uhr, und samstags, von 10 bis 13 Uhr, im Autopavillion Steingraber in Holzkirchen zu sehen. Der Eintritt ist frei. wed