Holzkirchen: LKW-Fahrer übersieht beim Spurwechsel auf der Autobahn Wagen – ein Verletzter

Von: Sandra Hefft

Teilen

Am Dienstagmorgen kam es zum Unfall. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Holzkirchen – Beim Spurwechsel übersah am Dienstagmorgen wohl ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn A8 ein anderes Auto. Der LKW setzte seine Fahrt zunächst fort.

Am Dienstag (4. Oktober) fuhr ein Sattelzug gegen 8.30 Uhr auf der A8 Richtung München. „Bei einem Fahrstreifenwechsel übersah der Lkw eine auf dem mittleren Fahrstreifen fahrende 19-Jährige aus dem Kreis Rosenheim, die dort mit ihrem Fiat unterwegs war“, berichtet die Polizei.

„Die junge Frau wich instinktiv nach links aus und kollidierte dort zunächst mit einem 44-Jährigen VW-Fahrer aus Österreich und schleuderte in weiterer Folge nach rechts in die Leitplanke. Dort kam der Fiat mit Totalschaden zum Liegen“, heißt es weiter.

Der unfallverursachende Lkw setzte seine Fahrt zunächst fort. Ob er von dem von ihm ausgelösten Unfall etwas mitbekommen hat, blieb zunächst unklar.

Glücklicherweise wurde der Unfall und der Lkw von zwei unbeteiligten Zeugen beobachtet. Beide Zeugen schafften es auch, den Lkw auf seine Unfallbeteiligung aufmerksam zu machen, berichtet die Polizei. „Dies interessierte den Italiener laut Zeugen jedoch nicht und er setzte seine Fahrt zunächst weiter fort“, heißt es weiter. „Anscheinend war dem 58-Jährigen das Ganze dann doch nicht ganz geheuer, so dass er den nächsten Parkplatz ansteuerte und selbst den Notruf wählte. Dort konnte er schließlich von einer Streife der Autobahnpolizei Holzkirchen angetroffen werden.“

Wegen der eindeutig feststehenden Unfallbeteiligung und somit der im Raum stehenden Straftat der Unfallflucht wurde der Lkw-Fahrer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten vor Ort entlassen. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen „Unerlaubten Entfernens vom Unfallort“ und „Fahrlässiger Körperverletzung“ betrieben.

Die Fiat-Fahrerin und ihr 26-Jähriger Beifahrer wurde am Unfallort von einer Rettungsdienstbesatzung untersucht, mussten jedoch nicht zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Beifahrer wurde jedoch leicht verletzt.

Der Fiat erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden von etwa 7000 Euro. Der VW wurde leicht beschädigt (etwa 2500 Euro).

Im Einsatz waren neben einer Streife der Autobahnpolizei Holzkirchen die Feuerwehren Holzkirchen und Otterfing, der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei Holzkirchen.

Für die Unfallaufnahme und Bergung des Wagens musste der rechte Fahrstreifen für etwa Stunde gesperrt werden. Dadurch kam es in Fahrtrichtung München zu einem erheblichen Rückstau bis über den Seehamer See hinaus. she