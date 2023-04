CSU-Fraktion für neue Satzung

Holzkirchen: Marktgemeinderat lehnt neue Solaranalagen-Satzung ab

Gegen die Stimmen der CSU-Fraktion hat der Holzkirchner Marktgemeinderat beschlossen, die Solaranlagensatzung aufzuheben. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Künftig soll die bestehende Satzung für die Installation von privaten Sonnenkraftwerken in Holzkirchen ganz fallen. Das beschloss der Marktgemeinderat.

Einstimmig hatte sich der Holzkirchner Bauausschuss darauf geeinigt, eine neue Solaranalagen-Satzung zu erlassen. Bei deren Vorstellung im Marktgemeinderat drehte sich das Stimmungsbild ins Gegenteil.



Weil bei der Verwaltung immer öfter Anfragen zur Montage von Solar­anlagen eingingen, durch welche die Fassadengestaltung beeinträchtigt werde und weil die Festsetzungen zur Anbringung der Solaranlagen speziell auf Dächern als überholt angesehen werde, stellte Josef Walser, Leiter Bauamt-Verwaltung, im Bauausschuss die Neufassung der Solaranlagensatzung vor. Einstimmig wurde beschlossen, diese dem Marktgemeinderat zur Entscheidung vorzulegen.



Bürgermeister Christoph Schmid verteidigte zwei Wochen später die Regularien bei der Marktgemeinderatssitzung. Unter anderem befürchtet der Rathauschef, dass es ohne beispielsweise bei der Anbringung von Solarpaneelen an Fassaden wegen Reflexionen zu Nachbarschaftsstreitigkeiten kommen kann: „Nichts ist in Stein gemeißelt und kann bei neuen Technologien auch geändert werden.“



Dazu stellte Robert Wiechmann (Grüne) die entscheidende Frage: „Warum nicht ganz auf eine Satzung verzichten, bei der wir immer hinterherhinken und nicht stattdessen auf den gesunden Menschenverstand der Bürger vertrauen?“ Ähnlich sah es Simon Ammer (SPD), der nicht erwartet, dass es ohne Satzung zu Wildwuchs kommt. Ammers Argument, dass diese Satzung genau so wenig kontrolliert werden würde wie die Einfriedungssatzung, schloss sich seine Fraktionskollegin Elisabeth Dasch an: „Wenn sich darum eh keiner kümmert, sorgt das nur für Frust und Verdruss.“

Selbst Martin Taubenberger (FWG), der im Bauausschuss noch für eine neue Satzung stimmte, wandte sich ab: „Ich gebe zu, dass ich mich da ein bisschen schwindlig reden habe lassen. Eigentlich wollen wir die Satzung als Fraktion gar nicht haben.“ Zudem, so Taubenberger, habe die Gemeinde ja bei Freiflächen-PV-Anlagen im Garten praktisch so oder so keine Handhabe. Zu den prognostizierten Nachbarschaftszwists meinte Taubenberger mit einem Augenzwinkern: „Auch ein Baum kann der Feind des Nachbarn werden.“



Josef Sappl sen. (CSU) gab zu bedenken, dass die Aufhebung einen erheblichen Eingriff in das Ortsbild nach sich ziehen könnte und eine Gemeinschaft auch Regeln braucht. Wie CSU-Fraktionssprecher Sebastian Franz feststellte, sei dem allgemeinen Stimmungsbild nach aber „die Messe gelesen“ und ein Wildwuchs nach Aufhebung nicht mehr einzufangen.



CSU-Fraktion für neue Satzung

Für die neue Satzung stimmte in der jüngsten Sitzung schließlich nur die CSU-Fraktion. Nach der faktischen Ablehnung soll die Solaranlagensatzung nun in einer der nächsten Sitzungen ersatzlos aufgehoben werden. Bis zu diesem Beschluss greift das bisher gültige Regelwerk. Helmut Hacker