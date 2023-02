Holzkirchen: Für mehr bezahlbare Wohnungen an der Baumgartenstraße

Weiteres wichtiges Großprojekt: Mit dem einstimmigen Beschluss, die Wohnanlage an der Baumgartenstraße zu überplanen und zu ertüchtigen packt‘s Holzkirchen wieder an. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Als ein Herzensprojekt des gesamten Marktgemeinderates Holzkirchen gilt die Modernisierung der gemeindeeigenen Wohnanlage an der Baumgartenstraße.

Nun kommt Schwung in die Entwicklung des 8420 Quadratmeter große Areals an der Baumgartenstraße in Holzkirchen. Einstimmig hat das Gremium dazu kürzlich die Erstellung eines Bebauungsplanentwurfs auf den Weg gebracht.

Die fünf in den 50er Jahren gebauten Wohnblöcke an der Baumgartenstraße sind laut Bauverwaltung in einem technisch eher schlechten Zustand. Von den 50 Wohnungen gilt fast die Hälfte als eigentlich nicht mehr bewohnbar.



Schon länger gibt es daher Überlegungen, wie an gleicher Stelle kostengünstig neuer und zudem mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann. Als Bauherr möchte die Gemeinde dabei selbst die Zügel in der Hand behalten. Erste Vorschläge lieferte bereits eine nicht öffentliche Studie, bei der bestehende Gebäude saniert werden und Nachverdichtung möglich ist.

Angetan zeigte sich Bürgermeister Christoph Schmid davon, dass dort Erkenntnisse eingeflossen sind, die während der Mitgliedschaft im Leader-Projekt Baukulturregion Alpenvorland gewonnen wurden: „Ein Credo, das wir daraus für die Baumgartenstraße aufnehmen ist, einfach zu bauen und graue Energie zu sparen.“ Deswegen soll auch auf den Bau eine Tiefgarage verzichtet werden. Dazu erklärte Schmid: „Eins ist klar, Tiefgarage und günstig bauen beißen sich. Und unsere neue Stellplatzsatzung hilft uns, auf diesen Kostentreiber zu verzichten.“

Einstimmig wurde schließlich beschlossen, den Planungsverband äußerer Wirtschaftsraum München mit der Erstellung des Bebauungsplanentwurf zu beauftragen.



Den Beschluss bezeichnete Robert Wiechmann (Grüne) als „Startschuss für ein Ankerprojekt des bezahlbaren kommunalen Wohnungsbaus.“ Martin Taubenberger (FWG) meinte, nicht ohne daran zu erinnern, dass es sich um ein langjähriges Herzensprojekt des gesamten Gemeinderates handelt: „Wir waren nicht untätig und jetzt geht´s los!“ Für die CSU-Fraktion sagte Sebastian Franz: „Wahrscheinlich werden wir noch einige Überraschungen erleben. Aber um im Bild zu bleiben, ich freue mich auf die Reise.“

Wolfgang Huber (SPD) verband mit dem Beschluss den Wunsch, die Anzahl der Stockwerke nicht zu eng sehen: „Erinnern wir uns an die Wohnblöcke an der Lindenstraße. Damals gab es Befürchtungen ein Klein-New York zu schaffen, heute sind wir froh drum.“ Helmut Hacker