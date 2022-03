Aufwendige Erschließung für Neubaugebiet an Spitzwegstraße in Holzkirchen

Das Neubaugebiet Spitzwegstraße zu erschließen, soll nicht auf Kosten des Spielplatzes gehen. Darüber und über aufwendige Maßnahmen für Hochwasserschutz sind sich die Holzkirchner Marktgemeinderäte einig. © Hacker

Holzkirchen – An der Spitzwegstraße in Holzkirchen soll ein Neubaugebiet entstehen. Dafür muss die Straße ausgebaut werden – aber nicht zulasten des Spielplatzes.

Entlang der Spitzwegstraße in Holzkirchen soll gebaut werden. Weil sich dadurch der Abfluss des Oberflächenwassers weiter verschlechtert, sind für die Erschließung Sickerschächte und Tiefenbohrungen nötig. Nicht gefallen hat den Marktgemeinderäten der räumliche Eingriff in den Spielplatz, als die Vorentwurfsplanung jüngst vorgestellt wurde. Damit auf alle Fälle die Seilrutsche erhalten bleibt, wurde fraktionsübergreifend ein Kompromissvorschlag erarbeitet.



Mit der Erschließungsplanung an der Holzkirchner Spitzwegstraße wurde der Rosenheimer Ingenieur Sepp Schreder beauftragt. Sein Vortrag in der jüngsten Sitzung zeigte, dass der Ausbau zu einer fünf Meter breiten asphaltierten Fahrbahn mit einem zwei Meter breiten gepflasterten Gehsteig kein einfaches Unterfangen sein wird.

Kreuzung zu Flinspachstraße problematisch

Das gehe damit los, dass der Straßenaushub wegen unklarer Zusammensetzung vor Entsorgung voraussichtlich erst beprobt werden müsse. Ein größeres Problem stelle das Wasser dar, das sich schon jetzt bei Starkregen im Kreuzungsbereich der Flinspachstraße zu kleinen Seen staut. Mit der Bebauung an der östlichen Spitzwegstraße werde die Versickerung des Oberflächenwassers noch stärker beeinträchtigt.

Um das Wasser in den Boden zu bringen, seien fünf Meter tiefe Sickerschächte und zusätzliche Tiefenbohrungen vorgesehen. Die Tiefe stehe noch nicht fest. „Das ist typischer Holzkirchner Baugrund mit Humus, Kies und zum Teil Nagelfluh und deswegen schwer vorhersehbar“, erklärte Schreder und stellte klar: „Selbst mit 180 Kubikmeter großen Rückhaltebecken ist kein 100-prozentiger Hochwasserschutz garantiert.“ Das nahm das Gremium zur Kenntnis.

Naherholungsgebiet für Spaziergänger

Weil der Bereich nach Auffassung des Bauamts ein Naherholungsgebiet für Spaziergänger und Langläufer ist, hatte sich Schreder auftragsgemäß über mehr Parkplätze Gedanken gemacht. Dass die neun Parkplätze mit einem umlaufenden zwei Meter breiten Gehweg auf Kosten des Spielplatzes gehen sollen, stieß indes bei den Gemeinderäten auf wenig Begeisterung.

Für Elisabeth Dasch (SPD) kam das überhaupt nicht infrage: „Das ist einer unserer attraktivsten Spielplätze und ja, es ist ein Naherholungsgebiet. Aber in erster Linie für Holzkirchner, die ohne Auto kommen und nicht für Auswärtige.“ Ähnlich argumentierte Michael Wohlschläger (CSU), der unbedingt die Seilrutsche erhalten möchte.

Um die bestehende Situation zu verbessern, schlug Kathrin Simmel (SPD) vor, die Dauerparker zu verbannen. Hubert Müller (FWG) stellte die Wertstoffinsel zur Disposition. „Ich spüre Unmut, wie kommen wir da raus?“, fragte schließlich Robert Wiechmann (Grüne).

Gesamtkosten in Höhe von 1 Million Euro

Bürgermeister Christoph Schmid versuchte sich anhand der Bedenken an einer Lösung. Schließlich wurde beschlossen, dass um keinen zusätzlichen Binnenverkehr zu erzeugen, die Wertstoffinsel bleibt und in unmittelbarer Nähe ein barrierefreier Stellplatz geschaffen wird. Damit die Seilrutsche an ihrem Platz bleibt, wird auf den Gehweg verzichtet. Mit diesem einstimmigen Beschluss im Gepäck wurde Schreder mit den weiteren Planungen beauftragt.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme berechnete Schreder auf etwa 1,15 Millionen Euro. Weil es sich, wie Bürgermeister Schmid sagte, um eine Ersterschließung handelt, werden 90 Prozent davon auf die Anlieger umgelegt. Wenn die wasserrechtlichen Genehmigungen rechtzeitig vorliegen, könnte die Straße nach Schreders Schätzung noch 2022 fertiggestellt werden. hac