Holzkirchen: Neue Container-Flüchtlingsunterkunft im Moarhölzl

Platz für 218 Menschen

Holzkirchen – Der Holzkirchner Marktgemeinderat erteilte sein Einverständnis für den Bau einer mobilen, temporären Flüchtlingsunterkunft im Moarhölzl.

In zwei Stockwerken mit einer Wandhöhe von 6,50 Metern sollen nun auf dem gemeindeeigenen Grundstück im Moarhölzl Container auf einer Fläche von 72 mal 38 Meter aufgestellt werden. Bauherr wird das Landratsamt sein. Auf dem Areal stand bereits von 2015 bis 2017 eine Traglufthalle für Geflüchtete.

Mit der Container-Lösung soll den Bewohnern eine menschenwürdigere Unterbringung mit etwas Privatsphäre ermöglicht werden, die sich in der Traglufthalle praktisch nicht realisieren ließ. Dies hatte immer wieder zu Konflikten geführt. Nötig sind die Unterkünfte nach Auskunft des Landratsamtes dringend. So mussten bereits wieder Turnhallen in Miesbach und Tegernsee mit Geflüchteten aus der Ukraine und Asylbewerbern aus anderen Ländern belegt werden.

Aktuell sind die Unterkunftskapazitäten im Landkreis vollumfänglich ausgelastet. Ende Januar 2023 waren 1134 Geflüchtete aus der Ukraine und 742 aus dem Bereich Asyl im Landkreis Miesbach untergebracht. Vor Putins Krieg gegen die Ukraine lebten nur 382 Asylsuchende im Landkreis.



Warum es bei der Schaffung von Container-Unterkünften so lange dauert, begründet das Landratsamt mit langwierigen bürokratischen Vorgängen. Im Prinzip entstehen dem Landkreis bei der Flüchtlingsunterbringung keine Kosten. Dazu ist es aber notwendig, die erforderlichen Kostenübernahmen abzuwarten. Passiert dies nicht, bleibt der Landkreis im schlimmsten Fall auf den Kosten sitzen. So wurde seitens der Regierung von Oberbayern erst Ende November die Kostenübernahme für die geplanten Container in Holzkirchen bewilligt. Erst dann konnte mit der Detailplanung und der Erstellung der Ausschreibung begonnen werden.

Der Holzkirchner Marktgemeinderat bekundete fraktionsübergreifend sein Einverständnis mit dem Tenor mithelfen zu wollen, die betroffenen Turnhallen in den Landkreisgemeinden wieder für ihre eigentliche Verwendung frei zu bekommen. Begrüßt wurde außerdem, nicht wieder eine Traglufthalle sondern Container zu errichten. Die Belegung und der Betrieb werden in Verantwortung des Landratsamtes erfolgen. Die Gemeinde überlegt ergänzend, wie das Containerdorf beispielsweise an die Schulbuslinie angeschlossen werden kann. Mit der virtuellen Haltestelle des Hoki-Rufbusses bei der Kids-Bike-Anlage im Moarhölzl gibt es sogar schon eine Anbindung an den ÖPNV. Bürgermeister Christoph Schmid hofft, den Helferkreis wieder aktivieren zu können und möchte außerdem Gespräche mit der Caritas und der AWO führen.



Aus eigenen Erfahrungen der Marktgemeinde wünschte der Rathauschef dem Landratsamt schließlich noch viel Erfolg bei der Beschaffung der Container: „Lasst uns die Daumen drücken, dass es noch genügend gibt.“ Helmut Hacker