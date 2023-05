Holzkirchen: Neuer Laufpark eröffnet – Zehn Routen zur Auswahl

Rund um die Marktgemeinde

Holzkirchen – In Holzkirchen gibt es einen Laufpark: Dieser umfasst zehn Routen zwischen 4,9 und 16,1 Kilometern Länge, insgesamt sind es 94,5 Kilometer Wege.

Feucht-fröhlich ging’s zu, bei der Eröffnung des neuen Holzkirchner Laufparks. Feucht, weil es schon den ganzen Tag durchgeregnet hatte und fröhlich, „weil damit ein weiterer Punkt aus unserem Sportentwicklungs-Plan umgesetzt wird“, freute sich Bürgermeister Christoph Schmid mit den Gästen, die dem widrigem Wetter trotzten.

Von der Marktlauf-Strecke bis zur Golfplatzrunde – Laufbegeisterte und Radlfahrer haben ab sofort die Qual der Wahl: Insgesamt 94,5 Kilometer Wege, aufgeteilt in zehn attraktive Routen zwischen 4,9 und 16,1 Kilometern Länge, stehen jetzt rund um Holzkirchen zur Verfügung. „Meine Lieblingsrunde ist natürlich die Route 9, die Teufelsgraben-Runde,“ verriet Schmid, „denn die führt idealerweise bei mir daheim vorbei!“

Wie alles anfing, erklärte Sportbeauftragter Jörg Wedekind: „Ausgangspunkt der Idee Laufpark waren die Phantasien von Georg Smolka und des RLSC Holzkirchen sowie die Wünsche vieler Bürger anlässlich des Sportentwicklungsplans.“ In kleinen Arbeitsgruppen, begleitet von der Regionalentwicklung Oberland (REO), wurden die Pläne über viele Monate erarbeitet und schließlich mit Unterstützung der Sponsoren Kreissparkasse und Raiffeisenbank Holzkirchen und der Hilfe des Bauhofs realisiert. „Dabei haben wir haben nur 6 Cent pro Meter für Planung und Beschilderung ausgegeben“, scherzte der Bürgermeister und fügte an, „dass es am Ende also umgerechnet knapp 6000 Euro an Kosten waren“.



Der ideale Startpunkt für Routen Richtung Westen und Süden befindet sich vorm BaTuSa und die Runden Richtung Norden und Osten beginnen auf der Rückseite des Bahnhofs an der Erlkamerstraße. Geht es nach Christoph Schmid, steigen Sportbegeisterte aber am besten da ein, wo es keiner zusätzliche Anfahrt mehr bedarf: „Das Ganze nennt man dann wohl gelebte Gesundheitsprävention!“ Fast 150 Richtungsschilder weisen Hobbyläufern wie Laufprofis die Routen rund um Holzkirchen hin, digitale Alternativen gibt‘s freilich auch: „Jede Strecke hat einen eigenen QR-Code, den man aufs Handy scannt und dann über Outdoor-App abrufen kann“, erklärt der Schmid.



Viele Teilbereiche der Holzkirchner Routen berühren nicht nur private Grundstücke, sondern gehen auch über Valleyer und Warngauer Flur. Darum bedankte sich Christoph Schmid abschließend noch einmal bei den Bürgermeistern der Nachbargemeinden und allen Grundbesitzern für deren Kooperationsbereitschaft.