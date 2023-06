Holzkirchen: Brand an Rastanlage – Polizei warnt vor Entsorgung von heißer Asche

Feuerwehr Föching vor Ort

Von Sandra Hefft schließen

Holzkirchen – Am Sonntag gab es auf der Tank- und Rastanlage Holzkirchen Süd einen Brand: ein Müllcontainer hat Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte dieses.

Am Sonntag (18. Juni) geriet gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Holzkirchen Süd ein großer Abfalleimer in Brand.

„Nach ersten Erkenntnissen soll heiße Asche in den Abfalleimer (Unterfluhrmüllkontainer) gegeben worden sein, was zu dem Feuer beziehungsweise starker Rauchentwicklung führte“, erklärt die Autobahnpolizei Holzkirchen.

Die Freiwillige Feuerwehr Föching wurde umgehend alarmiert „und traf schnell am Einsatzort ein“, lobt die Polizei. „Die mutige und professionelle Arbeit der Feuerwehrleute ermöglichte es, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen und vollständig zu löschen.“ Dadurch wurde eine Ausbreitung des Feuers auf die parkenden Fahrzeuge verhindert. Der genaue Schaden, der durch den Brand entstanden ist, ist derzeit noch unbekannt.

Die Autobahnpolizei Holzkirchen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Entsorgen von heißer Asche in Abfalleimern äußerst gefährlich und verboten ist und zu Bränden führen kann. „Es wird dringend empfohlen, heiße Asche ordnungsgemäß zu entsorgen und keine heißen Materialien in Abfalleimern zu hinterlassen“, heißt es im Bericht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Ursache des Brandes festzustellen. Hinweise gehen bitte an die Autobahnpolizeistation Holzkirchen unter Telefon 08024/90730.