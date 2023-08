Marktgemeinde: schnelle und unkomplizierte Auffrischung

Holzkirchen: Schönheitskur für Oskar-von-Miller Platz

Teilen

Die Bestuhlung und Bepflanzung des neu hergerichteten Oskar-von-Miller Platzes orientiert sich an schon vorhandenen Elementen am Marktplatz und an der Bücherei und soll zu einem einheitlichen Erscheinungsbild beitragen. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Der Oskar-von-Miller-Platz in Holzkirchen soll Baustein in einem übergeordnete Gestaltungskonzept sein und wurde deswegen umgestaltet.

Nachdem der Holzkirchner Orts­entwicklungs- und der Verkehrs­ausschuss 2017 die Auflösung der Stellplätze auf dem Oskar-von-Miller Platz beschlossen hatte, bekam dieser im Frühjahr 2018 schon einmal eine Frischzellenkur.

Das Konzept dafür ersann der Holzkirchner Künstler Horst Hermenau. Zusammen mit Schülerinnen des Gymnasiums Hohenburg wurden rund 400 Bodenplatten in verschiedenen Farbtönen bemalt. Bei der Motiv- und Farbwahl hat sich der Künstler von der Farbtheorie Johannes Ittens und dem Geist von Josef Beuys inspirieren lassen. Die Ausgestaltung sollte, wie Hermenau bei der Einweihung sagte, zu einem Einstieg in eine Farbmeditation inspirieren. Außerdem wurden Sitzgelegenheiten und Pflanzkübel mit etwas kargen Felsenbirnen aufgestellt.



So recht angenommen wurde der so gestaltete Platz von den Holzkirchnern aber nie. Dazu haben die fünf vergangenen Jahre auch noch ihre Spuren hinterlassen. Deswegen hat sich die Marktgemeinde entschieden, das Areal noch einmal in Angriff zu nehmen. Die Gelegenheit war günstig, weil der Platz erst kürzlich für eine Dacherneuerung genutzt und ohnehin wieder hergerichtet werden musste.

Empfohlen wurde der Verwaltung vom Planungsbüro Skorka und dem Büro Stadtraum Planung, Elemente zu verwenden, die sich bereits in unmittelbarer Nähe befinden. Der Vorschlag der Standortförderung an die umliegenden Einzelhändler und den Eigentümer, zwei bis drei Pflanzengefäße mit blütenreicher Bepflanzung sowie eine Bestuhlung mit Tischen aufzustellen, stieß dann auch auf Zustimmung. Umgesetzt hat die Maßnahme nach der Reinigung des Platzes der Bauhof.

Marktgemeinde: schnelle und unkomplizierte Auffrischung

Entstanden ist damit, wie die Marktgemeinde mitteilte, eine schnelle und unkomplizierte Auffrischung, die bei einer Änderung des Konzeptes auch ohne großen Aufwand wieder rückgängig gemacht werden könne. Profitieren wird von dem so fein gemachten Platz sicherlich auch das BRK-Servicezentrum, dass erst kürzlich hier eröffnete, aber dann gleich die Baustelle vor der Tür bekam. Nun lädt der Platz wieder zum gemütlichen Verweilen ein. Helmut Hacker