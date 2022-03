Holzkirchen: 14-jähriger Radler von Auto erfasst – Fahrer flüchtig

Holzkirchen – Am Mittwoch wurde das Fahrrad eines 14-Jährigen in Holzkirchen an der Kreuzung Tegernseer Straße/Miesbacher Straße von einem Auto erfasst. Der Jugendliche stürzte, der Fahrer ist flüchtig.

Am Mittwochmorgen (30. März) stand ein 14-jähriger Holzkirchner um 7.45 Uhr mit seinem Fahrrad an der roten Ampel im Bereich Tegernseer Straße/Miesbacher Straße in Holzkirchen. Er kam laut Polizei aus Richtung Marschall und wollte geradeaus auf der Frühlingstraße weiterfahren.

Beim Losfahren fuhr das hinter ihm fahrende Auto gegen das Hinterrad des 14-Jährigen. Der Jugendliche stürzte. Der Schüler wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

„Zum Verursacherfahrzeug sind bis dato keinerlei Informationen bekannt“, erklärt die Polizei, die Zeugen bittet, sich zu melden. Dies ist bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter Telefon 08024/90740 möglich. she