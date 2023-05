Holzkirchen: Spatenstich für neue Mittelschule – Start 2025/26

Spatenstich für die neue Holzkirchner Mittelschule: Dazu traten neben Architekt Ludwig Karl (4.v.r.) und Bürgermeister Christoph Schmid (5.v.r.) Vertreter aller Gemeinderatsfraktionen, der Verwaltung, des Mittelschul-Lehrkörpers sowie der beteiligten Baufirmen an. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Mit Gesamtkosten von rund 45 Millionen Euro ist der Neubau der Holzkirchner Mittelschule das teuerste Projekte im Haushaltsplan der nächsten Jahre.

Wie Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid beim Spatenstich zur neuen Mittelschule sagte, sei dieser ein klares Bekenntnis des gesamten Marktgemeinderates zu dieser Schulform, die vielen jungen Menschen einen hervorragenden Einstieg in das Handwerk und beste Zukunftsperspektiven bietet. „Lassen sie mich eine Lanze für die Mittelschule brechen“, forderte Schmid die Gäste an der Baumgartenstraße auf. „Wir beklagen täglich den Fachkräftemangel und genau hier setzt diese Schulform an, die zur Lösung dieses Problems für uns alle so wichtig ist.“ Wie der Rathauschef erinnerte, hatte die alte Mittelschule aus den 60er Jahren zunehmend mit teuren Reparaturen und dann auch noch mit Mängeln beim Brandschutz zu kämpfen. Ganz zu schweigen davon, dass sie den Erfordernissen an modernes Lernen schon lange nicht mehr entsprach.



Nach der Aufwertung Holzkirchens als Schulstandort mit dem Neubau des Gymnasiums sowie der FOS/BOS wurden laut Schmid schließlich mehrere Studien und Statistiken für eine neue Mittelschule ausgewertet. Im Oktober 2019 hat sich daraufhin der Marktgemeinderat für den Abbruch der Schule und einen Neubau entschlossen. Mit einem externen Büro wurde zusammen mit dem Lehrkörper ein pädagogisches und räumliches Konzept für eine moderne Clusterschule, weg vom Frontalunterricht, entwickelt und dazu ein Wettbewerb ausgeschrieben.



Dachterrasse zum Lernen und als Pausenareal

Von den 17 eingegangenen Vorschlägen ging als Sieger der Entwurf des Münchner Büro Karlundp mit Schegk Landschaftsarchitekten aus Haimhausen als Partner hervor. Deren Konzept sieht drei Baukörper unterschiedlicher Höhe vor, die Klassenzimmer und Verwaltung beherbergen. Eine Dachterrasse ist so ausgelegt, dass sie als Lern- oder Pausenareal genutzt werden kann. Architekt Ludwig Karl lobte das Verfahren, bei dem sich die Marktgemeinde nicht einfach einen Bauträger gesucht habe, sondern den Weg „eines sportlichen Wettbewerb für die besten Ideen“ beschritt.

Wegen der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie wurde das Konzept mit einer modernen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nachgerüstet. Wie Karl sagte, wurde aber darauf geachtet, dass das Gebäude nicht übertechnisiert ist: „Natürlich lassen sich auch noch die Fenster öffnen.“ Großer Wert wurde laut Karl bei der in Hybridbauweise gefertigten Schule auf eine hohe Umweltverträglichkeit und die Verwendung von Holz zur Einsparung von CO2 gelegt. Nach den derzeitigen Planungen sollen so nahezu die Bedingungen für ein sogenanntes Effizienzhaus 40 erfüllt werden.



Bis Lehrer und Schüler in den Genuss der neuen hochmodernen Schule kommen, müssen sie aber in der vergangenes Jahr bezogenen, rund 300 Meter entfernten Container-Interimsschule durchhalten. Durchhalten heißt es auch für die Anwohner, die so Schmid, seit Beginn der Bauarbeiten im September „dankenswerterweise Lärm-, Geruchs- und Schmutzbelästigungen ohne große Beschwerden ertragen.“

In Betrieb gehen soll die neue Mittelschule im Schuljahr 2025/26. Auf einer Nutzfläche von circa 4000 Quadratmetern können dann rund 400 Schüler in 18 Klassen und teilweise offenen Ganztag unterrichtet werden. Helmut Hacker