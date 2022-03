Holzkirchner Marktplatz soll bis 2025 umgestaltet sein

Im Jahr 2025 soll die Neugestaltung des Holzkirchner Markplatzes abgeschlossen sein. Mitte des Jahres ist dafür die Bürgerbeteiligung angestrebt. © Hacker

Holzkirchen – Der Marktplatz in Holzkirchen soll attraktiver werden. Bis 2025 sollen alle Maßnahmen abgeschlossen sein.

Mit Hilfe des Sonderfonds „Innenstädte beleben“ möchte die Marktgemeinde Holzkirchen Schwung in die schon länger diskutierte und geplante Neugestaltung des Marktplatzes bringen. Das Projekt hat kürzlich Isabella Britze vom Bereich Bauamt-Verwaltung/Bauleitplanung im Orts- und Verkehrsausschuss vorgestellt.



Wie Bürgermeister Christoph Schmid eingangs sagte, gehe es im jetzigen Stadium zunächst um die Zeitachse und die grobe Kostenschätzung, nicht aber um Details. „Beschlüsse dazu werden wir aber noch zur Genüge fassen“, versprach Schmid. Bereits auf den Weg gebracht wurden die Grundlagen für einen freiraumplanerischen Wettbewerb für den Marktplatz und ein Ideenwettbewerb für den Bereich mit dem Herdergarten.

Bürger an Suche nach Lösung beteiligen

Denkverbote gebe es laut Britze nicht und ins Blaue gedacht meinte sie: „Vom grünen Park bis zum Kauf- oder Parkhaus könnte da theoretisch alles dabei sein.“ Wobei sie wie auch Marktbaumeister Florens Hintler die Bedeutung des Herdergartens als Veranstaltungsfläche heraushob.

Als ein Meilenstein wird heuer im Lauf des Frühlings oder Sommers die Bürgerbeteiligung stattfinden. Gemeinsam mit den Marktgemeinderäten wird dann mit ansässigen Geschäftsleuten und Bürgern nach der perfekten Lösung gesucht. Auch der Kirchenvorstand hat bereits sei Interesse signalisiert, dass der Umgriff der Kirche St. Laurentius in die Planungen einbezogen werden sollte.

Auf Markt und Herdergarten konzentrieren

Auf Nachfrage von Torsten Hensel (FWG) empfahl Isabella Britze allerdings, dass der noch in Betrieb befindliche Bauhof mit Ausnahme von Wegeverbindungen nicht in den Wettbewerb aufgenommen werden sollte. Schmid verteidigte das und bat darum, sich auf Marktplatz und Herdergarten zu konzentrieren: „Die Erfahrung zeigt: Mach ein Projekt groß und irgendwann ist es tot. Vielleicht sind wir auch deswegen noch nicht weitergekommen.“

Profitieren kann der Markt Holzkirchen bei den Planungen voraussichtlich von einem Projekt des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik. Dies beinhaltet unter anderem die Befragung der Bevölkerung, um Erkenntnisse für künftige Umgestaltungen in Bezug auf Bodenbeläge, Fassadengestaltungen oder Lärmbelästigungen zu gewinnen.

Knapp 2 Millionen Euro an Kosten

Wegen der für das Projekt zeitlich begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Sonderfonds „Innenstädte beleben“ in Höhe von 150.000 Euro hat sich die Marktgemeinde einen gewissen Druck auferlegt. Der Abschluss des Wettbewerbs ist deswegen bis Ende 2023 angepeilt. Danach soll es in die Umsetzung gehen, sodass der Marktplatz im Jahr 2025 in neuem Glanz erstrahlen könnte.

CSU-Fraktionssprecher Sebastian Franz zeigte sich zuversichtlich, den Zeitplan einzuhalten: „Das ist nicht unser erster Wettbewerb. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit werden sich bezahlt machen.“ Die Kosten für den oftmals als Holzkirchens Wohnzimmer bezeichneten neuen Marktplatz gab Mitarbeiterin Isabella Britze mit insgesamt rund 300.000 Euro an. Die Umbaukosten selbst liegen bei geschätzt etwa 1,8 Millionen Euro. hac