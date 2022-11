Holzkirchen: Unbekannte entsorgen nachts 60 Reifen auf Acker – Polizei bittet um Hinweise

Von: Sandra Hefft

Teilen

Auf einem Acker bei Holzkirchen wurden einfach 60 Reifen abgeladen. (Symbolfoto) © Symbolfoto: dpa

Holzkirchen – Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag auf einem Acker an der Bundesstraße B 13 zwischen Holzkirchen und Großhartpenning Reifen entsorgt.

In der Nacht von Donnerstag (10. November) auf Freitag (11. November) haben bislang unbekannte Täter etwa 60 Altreifen auf einem Acker beim Pendlerparkplatz an der Bundesstraße B 13 zwischen Holzkirchen und Großhartpenning entsorgt. Wie die Polizei berichtet, sind die Täter anschließend in unbekannte Richtung davongefahren.

Die Polizei Holzkirchen ermittelt wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

„Es ist davon auszugehen, dass mehrere Personen und ein entsprechendes Fahrzeug an der nächtlichen illegalen Entsorgungsaktion beteiligt waren“, erklärt die Polizei.

Möglicherweise wurden andere Verkehrsteilnehmer auf das Ent- und Abladen der Reifen aufmerksam. Hinweise gehen an die Polizeiinspektion Holzkirchen unter Telefon 08024/90740. she