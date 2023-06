Holzkirchen: Unbekannter verursacht in HEP-Tiefgarage 2000 Euro Schaden an VW Bus

Von: Sandra Hefft

Holzkirchen – Am Montag wurde in der Tiefgarage des HEP in Holzkirchen ein VW Bus beschädigt. Der Verursacher ist flüchtig, den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Am Montag (19. Juni) kam zwischen 13.30 und 13.40 Uhr in der Tiefgarage des HEP Einkaufszentrums an der Rosenheimer Straße in Holzkirchen zu einem Unfall: Ein weißer VW Bus wurde dabei von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt.

Der Eigentümer des weißen VW Busses, ein 50-jähriger Holzkirchner, hatte sein Fahrzeug um 13.30 Uhr geparkt. „Als er um 13.40 Uhr zum Parkplatz zurückkam, stellte er einen Schaden in der Stoßstange hinten rechts, ein gebrochenes Blinkerglas sowie eine Delle und Kratzer an der Seite seines PKW fest“, erklärt die Polizei Holzkirchen.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort und meldete den Vorfall auch nicht der Polizei. Diese bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 08024/890740 zu melden.

Richtiges Verhalten nach einem Unfall

Die Polizei weist darauf hin, dass Unfallflucht eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch ist. Gemäß § 142 StGB kann das unerlaubte Entfernen vom Unfallort mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet werden.

Richtiges Verhalten, wenn der Unfallgegner nicht persönlich vor Ort ist Angemessene Zeit vor Ort auf den Unfallgegner warten (mindestens 30 Minuten).

Noch am Unfallort die Polizei telefonisch über den Unfall informieren.

Erst nach Ablauf der Wartezeit und in Abstimmung mit der Polizei können die persönlichen Daten am Fahrzeug des Unfallgegners hinterlassen werden.