Holzkirchen: Unfall mit Fahrerflucht am Kindergarten

Von: Sandra Hefft

Die Polizei Holzkirchen bittet um Hinweise zur Fahrerflucht. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Holzkirchen – Am Dienstag hat sich in Holzkirchen auf Höhe der Wallbergstraße 14 in Holzkirchen ein Unfall ereignet. Der Verursacher ist flüchtig.

Am Dienstag (20. Dezember) ist es zwischen 9 und 12.30 Uhr auf Höhe der Wallbergstraße 14 in Holzkirchen zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei Holzkirchen berichtet, wurde ein brauner Mazda von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt.

Die Fahrerin des Mazda parkte gegen 9 Uhr kurz am Fahrbahnrand auf der Seite des Waldorfkindergartens, wohin sie ihr Kind brachte.

Gegen 12.30 Uhr kam die Frau mit ihrem Wagen zum Kindergarten zurück und parkte auf dem Parkplatz vor dem Kindergarten.

„Nach Abholung des Kindes stellte sie an ihrem Fahrzeug Kratzspuren und Dellen zwischen der linken Hintertür und dem Tankdeckel fest“, heißt es im Bericht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher beziehungsweise -fahrzeug gehen bitte an die Polizeiinspektion Holzkirchen unter Telefon 08024/90740. she